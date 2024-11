Horloge van scheidsrechter bij AZ - Galatasaray werkt niet

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen AZ en Galatasaray. Een eigen doelpunt van Peer Koopmeiners werd niet herkend door de doellijntechnologie, maar werd na inmenging van de videoscheidsrechter alsnog toegekend. Zo kwam Galatasaray kort voor de pauze op 1-1.

Na een voorzet van Dries Mertens kopte Victor Osimhen bij de tweede paal richting doel. Daarna werkte Koopmeiners de bal op ongelukkige wijze achter de eigen doellijn. De Roemeense scheidsrechter Horațiu Fesnic kende geen doelpunt toe en wees als verklaring naar zijn horloge, dat niet begon te trillen.

De videoscheidsrechter boog zich echter over de camerabeelden en zag al snel dat de bal de doellijn wel degelijk had gepasseerd. Zodoende werd het doelpunt alsnog toegekend aan Galatasaray. Het was een flinke domper voor AZ, dat de nodige kansen op de 2-0 onbenut had gelaten.

