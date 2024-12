Frustraties lopen hoog op bij Mitchell Dijks: hoongelach op de tribunes na boze blik van Bas Nijhuis

Quick Boys verbaasde vorig seizoen vriend en vijand door in de KNVB-beker af te rekenen met De Graafschap en NAC Breda én strafschoppen af te dwingen tegen AZ. De amateurs uit Katwijk zijn dinsdagavond opnieuw hard op weg naar een stunt. Ze kwamen na een paar minuten spelen in de tweede helft op een 3-1 voorsprong tegen Fortuna Sittard. Bij liepen de frustraties vervolgens hoog op. De verdediger kreeg van Bas Nijhuis een gele kaart omdat hij de bal tegen een tegenstander aangooide en nadat hij flirtte met een tweede gele, besloot Danny Buijs om hem naar de kant te halen.

De ontmoeting tussen Quick Boys en Fortuna Sittard is een enerverende. De bezoekers kwamen vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar gaven die in het laatste kwartier van de eerste helft uit handen. Na de 2-1 van Quick Boys liep het echter uit de hand in de hoek van het veld. Er werd vuurwerk afgestoken en supporters van Quick Boys en Fortuna Sittard gingen naar verluidt met elkaar op de vuist. Na een korte onderbreking werd het duel hervat. Er waren nog een paar minuten te spelen in de blessuretijd van de eerste helft, alvorens na een helftwissel meteen het tweede bedrijf op gang werd gezet.

Dijks is frustraties niet de baas

De tweede helft ging voor Fortuna Sittard dramatisch van start. Trainer Buijs had tijdens de onderbreking weliswaar ingegrepen, maar zag Quick Boys al na een paar minuten voetballen de voorsprong vergroten tot twee treffers. De frustraties liepen daarna hoog op bij vooral Dijks. De linksback van Fortuna Sittard liet zich gaan nadat Nijhuis al had gefloten voor een overtreding van Nick Broekhuizen. Dijks gooide de bal uit frustratie tegen zijn tegenstander aan, waarvoor Nijhuis hem op de bon slingerde. Niet veel later beging Dijks zelf een overtreding. Nijhuis hield een tweede gele op zak, maar Buijs wist voldoende: hij haalde zijn verdediger naar de kant.

De wissel van Dijks leidde tot hoongelach bij de supporters van Quick Boys. Dijks zelf was na zijn wissel nog altijd boos. Volgens ESPN-commentator Teun de Boer foeterde de oud-speler van onder meer Willem II en Ajax nog wat richting de vierde official.

