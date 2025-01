Berghuis heeft na Ajax nog één droombestemming: ‘Die kans zal hij met twee handen aangrijpen’

hoopt ooit nog in de MLS te kunnen spelen, zo vertelt zijn zaakwaarnemer Guido Albers bij Goedemorgen Eredivisie. De routinier is momenteel dicht bij het verlengen van zijn contract bij Ajax, maar staat in de toekomst dus wel open voor een stap naar de Verenigde Staten.

Bij Goedemorgen Eredivisie komt de situatie van Berghuis bij Ajax ter sprake. Na afloop van het met 2-1 gewonnen duel met RKC Waalwijk op zaterdag liet de aanvallende middenvelder annex buitenspeler al doorschemeren dat men zich geen zorgen hoeft te maken over zijn aflopende contract. Als zijn zaakwaarnemer de volgende ochtend te gast is in het praatprogramma van ESPN, kan het natuurlijk niet anders dan dat hem om een update wordt gevraagd.

“Met het contract zit het goed, het contract ligt klaar”, komt Albers met een duidelijk antwoord. De laatste details moeten wel nog worden uitgewerkt, zo laat de zaakwaarnemer weten. “Maar dat komt wel goed.” Hans Kraay junior en Milan van Dongen willen direct meer weten over het contract. “Hij gaat twee jaar bijtekenen”, reageert Albers. En is dat dan tegen een minder salaris? “Het nieuwe salarishuis is duidelijk en daar zal iedereen in moeten schikken. Elke speler die nu bij Ajax tekent, heeft daarmee te maken.”

Geen Midden-Oosten, wel MLS

Kraay stelt vervolgens dat Berghuis ‘geen interesse’ heeft om een stap naar het buitenland te zetten. “Geen interesse is een groot woord”, countert Albers dat direct, die wel duidelijk maakt dat de linkspoot geen behoefte heeft aan een stap naar het Midden-Oosten. “Maar hij heeft wel iets met Amerika. Dus als hij ooit de kans krijgt om in de MLS te spelen, zal hij dat zeker met twee handen aangrijpen.”

