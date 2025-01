Grote uitgaande transfer bij Ajax voorspeld: 'Heel lastig om met hem te verlengen'

Clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad verwacht dat Ajax komende zomer minstens één grote uitgaande transfer gaat realiseren. De journalist denkt dat het voor de Amsterdammers in 'de nieuwe realitieit' lastig zal worden om het contract van open te breken en te verlengen, waardoor de middenvelder zich weleens zou kunnen opmaken voor een fraaie overstap.

In de AD Voetbalpodcast spreekt Inan de verwachting uit dat Ajax, dat als nummer twee van de Eredivisie de winterstop is ingegaan, uiteindelijk als nummer drie van de competitie gaat eindigen. De clubwatcher slaat rivaal Feyenoord hoger aan dan de Amsterdammers en verwacht dan ook dat de Rotterdammers achter PSV beslag gaan leggen op het tweede rechtstreekse ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Ajax zou daardoor genoegen moeten nemen met een plek in de voorrondes van het miljardenbal. Voor de zomerse transfermarkt zou dat betekenen dat de club niet verzekerd is van de (veel hogere) inkomsten uit de Champions League, wat ook meespeelt bij het eventueel verlengen met een aantal huidige spelers.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kraay junior komt superlatieven tekort: 'Ajax heeft goud in handen'

Waar Taylor nog tot medio 2027 vastligt in Amsterdam, lopen Devyne Rensch en Steven Berghuis komende zomer al uit hun contract. Hoewel de Amsterdammers met beiden graag verder zouden willen, verlopen de onderhandelingen volgens Inan moeizaam omdat Alex Kroes een strikter salarisbeleid hanteert dan zijn voorgangers dat deden: "Je merkt bij Rensch dat de onderhandelingen een beetje spaak lopen en dat geldt ook voor Berghuis. Dat is de nieuwe realiteit waarin Ajax er een heel andere salarishuishouding op nahoudt", zegt Inan. "Dat houdt voor spelers alsook Taylor in dat het wat lastiger wordt om te verlengen. Als je jong bent en je draait een goed seizoen onder de nieuwe trainer, dan is er iets meer interesse. Dan kun je je sportief én financieel verbeteren. Dus Taylor lijkt me nou een speler die komende zomer misschien wel een stap gaat maken."

LEES OOK: Ajax-watcher sluit terugkeer van twee clubiconen niet uit: 'Ideale mentor voor Youri Baas'

Taylor is sinds 2020 officieel selectiespeler van Ajax, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. De middenvelder debuteerde een maand later in de hoofdmacht en staat inmiddels op 142 officiële wedstrijden in Ajax 1. Waar Taylor vorig seizoen nog regelmatig het mikpunt van fluitconcerten was, is hij dit seizoen juist een van de blikvangers in het elftal van Francesco Farioli. In 29 officiële wedstrijden was de middenvelder al acht keer trefzeker en bereidde hij zeven keer een treffer van een teamgenoot voor. Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International stelde eind december al dat Taylor er vooral bij Italiaanse clubs goed op zou staan. De Ajacied werd eerder dit jaar door Italiaanse media al gelinkt aan Napoli, dat na een teleurstellend seizoen weer meedoet om de bovenste plaatsen en daarmee terug lijkt te gaan keren in de Champions League.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Michael van Praag doet boekje open over zwaar jaar bij Ajax

Michael van Praag stelt zich kwetsbaar op tijdens de uitzending van NH Sportcafé.