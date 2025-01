Ajax-watcher sluit terugkeer van twee clubiconen niet uit: 'Ideale mentor voor Youri Baas'

Ajax-clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad sluit niet uit dat zowel als deze winter terugkeert in de Johan Cruijff ArenA. Het duo staat momenteel onder contract bij respectievelijk Fenerbahçe (Tadic) en Girona (Blind), maar zou de selectie van trainer Francesco Farioli weleens van een impuls kunnen voorzien.

In de AD Voetbalpodcast vraagt host Etienne Verhoeff aan Inan welke grote naam uit het verleden hij denkt dat deze winter aan een terugkeer bij Ajax zal worden gekoppeld. "Want ze duiken altijd op, hè? Hakim Ziyech is ongelukkig bij Galatasaray, en je noemde Tadic net al even", aldus Verhoeff. Inan denkt even na en zegt dan: "Tadic. En Daley Blind zou ook kunnen, allebei wel eigenlijk."

"Tadic, want ze hebben sowieso een linksbuiten nodig", beargumenteert Inan. "Ik denk dat hij naar Fenerbahçe is gegaan in de hoop dat hij ook een keer kampioen van Turkije zou worden. Vorig seizoen werd het Galatasaray en kwamen ze tekort, ik denk eerlijk gezegd dat dit seizoen hetzelfde gaat gebeuren. Misschien komt dan wel het moment voor hem om te zeggen: 'Bij Ajax ontstaat weer iets moois, ik wil daar wil onderdeel van uitmaken'." Inan speculeert dat een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA bovendien zou aansluiten bij de ambities van de Servische oud-aanvoerder van de Amsterdammers om zijn trainersloopbaan op te starten zodra hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt.

Daarnaast ziet Inan het ook nog wel gebeuren dat Daley Blind terugkeert voor een derde periode in dienst van Ajax: "Bij die Legends Game (tussen Ajax en Real Madrid op 17 november jongstleden, red.) zag je Farioli en Blind het best gezellig hebben. Toen dacht ik: dat sluit ik ook niet helemaal uit." Bovendien maakte de Italiaan zich afgelopen zomer ook al met succes hard voor de terugkeer van een oude bekende, zo stipt de journalist aan: "We hebben Farioli ook zien aandringen op de komst van Daley Klaassen, misschien ziet hij in Blind wel de ideale mentor voor Youri Baas", speculeert Inan.

Denk jij dat Dusan Tadic en Daley Blind een versterking voor dit Ajax zouden zijn? Laden... 25.6% Allebei niet 11.5% Tadic wel, Blind niet 4.5% Tadic niet, Blind wel 58.5% Ze zouden allebei een versterking zijn 1860 stemmen

