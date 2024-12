Davy Klaassen hoopt dat Ajax vol inzet op hereniging: 'Dit zou geweldig zijn'

hoopt stiekem op een terugkeer van en naar Ajax, zo geeft hij toe in gesprek met Ajax Life. De middenvelder van de Amsterdammers geeft aan dat hij het geweldig zou vinden als de twee voormalig Ajacieden terugkeren in de Johan Cruijff ArenA.

Het contract van Tadic bij het Turkse Fenerbahçe loopt komende zomer af. Ajax kan nog wel een linksbuiten gebruiken, aangezien trainer Francesco Farioli weinig opties heeft op de linkerflank. Als Klaassen gevraagd wordt naar een eventuele terugkeer van Tadic én Girona-verdediger Blind naar Ajax, reageert de routinier enthousiast: "Ik kan er niks zinnigs over zeggen. Behalve dat het geweldig zou zijn."

De 31-jarige middenvelder vervolgt: "Ik ben een echte Ajacied, Daley misschien nog wel meer. Hij is fit, ik ben fit, Dusan is fit. Daar gaat het om. Qua sentiment klinkt dit heerlijk, maar je weet in het voetbal nooit hoe het loopt", weet Klaassen maar al te goed. De middenvelder maakte in 2023 mee dat Tadic de deur in Amsterdam plotseling achter zich dichttrok. Een beslissing die hij wel begreep, zo geeft Klaassen toe.

