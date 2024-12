Donny van de Beek eerlijk over terugkeer bij Ajax: 'Gevoel gaat ook niet weg'

(27) gaat in gesprek met Voetbal International in op een mogelijke terugkeer bij Ajax. De middenvelder koos afgelopen zomer voor Girona en vertelt dat, ondanks geruchten die zo af en toe de kop opstaken, een tweede dienstverband in Amsterdam tot op heden 'nooit concreet' is geworden.

Ajax verkocht Van de Beek in de zomer van 2020 voor zo'n 40 miljoen euro aan Manchester United. De middenvelder uit Nijkerkerveen, die in Amsterdam een belangrijke pion was in het elftal dat in het seizoen 2018/19 op de drempel van de Champions League-finale stond, wist echter niet te slagen op Old Trafford. Ook verhuurperiodes aan Everton en later Eintracht Frankfurt leverden vooral teleurstellingen op, waarna hij afgelopen zomer voor een zeer bescheiden transfersom naar Girona vertrok. Daar is Van de Beek wél belangrijk: deze maand maakte hij tegen Villarreal (2-2) en Real Mallorca (2-1 verlies) zijn eerste twee competitiegoals voor de Catalaanse club, nadat hij eerder ook al trefzeker was geweest in het met 2-3 verloren Champions League-duel met Feyenoord.

De afgelopen transferperiodes waren er telkens wel geruchten, al dan niet ingegeven door de wens van een deel van de supporters, over een terugkeer van Van de Beek bij Ajax. Dat is echter nog geen moment écht aan de orde geweest, zegt de hoofdrolspeler zelf: "Ajax heeft een heel belangrijk deel van mijn leven uitgemaakt. Ik was er altijd, het was mijn club en dat gevoel gaat ook niet weg. Van een terugkeer is nooit sprake geweest, het is simpelweg nooit concreet geweest." Het weekblad vraagt hem vervolgens of Van de Beek verwacht in de toekomst nog wel terug te gaan keren: "Dat is nu gewoon moeilijk te zeggen, want in de afgelopen jaren heb ik wel geleerd dat in het voetbal niets te voorspellen is. Maar dat Ajax altijd een bijzondere plek bij mij zal innemen, is volgens mij voor iedereen wel duidelijk."

'Ploeggenoten vroegen vaak wat er toch met Ajax aan de hand was'

Of Van de Beek nou wel of niet ooit zal terugkeren in Amsterdam, hij probeert de club zo goed als maar mogelijk is te blijven volgen. "Ja, ook vorig seizoen heb ik dat gedaan, maar dat maakte mijn gemoedstoestand er niet beter op. De vrije val van Ajax raakte me echt, dat deed gewoon pijn om te zien. Ik kreeg vaak de vraag van ploeggenoten wat er met Ajax toch aan de hand was. Tja, leg dat maar eens uit", zegt Van de Beek. De afgelopen maanden hebben de Amsterdammers onder Francesco Farioli de weg naar boven weer ingeslagen, in ieder geval qua resultaten althans. "Gelukkig krabbelt de club nu weer op, eindelijk", zegt Van de Beek. "Want Ajax moet altijd het allerbeste nastreven, zoals we in mijn tijd ook deden. Met het seizoen 2018/19 dat voor altijd bij zal blijven. De manier waarop we ons lieten zien in de Champions League, dat maakte zo veel indruk. Overal waar je komt, hebben mensen het nog over dat Ajax. Nog altijd. Dat zegt wel veel."

