Donny van de Beek haalt heerlijk uit en maakt tweede competitietreffer voor Girona

heeft zaterdagmiddag zijn tweede competitietreffer voor Girona gemaakt. De Nederlander zette de stuntploeg van vorig seizoen al binnen tien minuten op voorsprong in het uitduel bij Real Mallorca.

Van de Beek was twee weken geleden voor het eerst trefzeker in LaLiga voor zijn Spaanse werkgever, in het met 2-2 gelijkgespeelde uitduel bij Villarreal. Dat betekende zijn tweede doelpunt voor Girona, nadat hij in het Champions League-duel met Feyenoord (2-3 verlies) ook al op het scorebord wist te komen. De Nederlander heeft zaterdagmiddag opnieuw een basisplaats in het elftal van trainer Míchel, net als Daley Blind en Arnaut Danjuma. Gabriel Misehouy begint op de bank.

Op Mallorca was het zaterdag al na zeven spelen minuten raak voor Van de Beek. Een lange bal van achteruit kon door de Mallorca-defensie niet worden weggewerkt uit het zestienmetergebied, waarna de oud-Ajacied met zijn linkerbeen volleerde en doelman Dominik Greif kansloos liet: 0-1. Lang kon Girona overigens niet van de voorsprong genieten: een kwartier later maakte Cyle Larin na een scherpe counter alweer gelijk. Tien minuten later kwam de thuisploeg met een man minder te staan toen Vedat Muriqi met rood mocht gaan douchen. Beide ploegen kwamen daarna niet meer tot scoren in het eerste bedrijf, waardoor met een 1-1 ruststand de kleedkamers werden opgezocht.

Goal Van de Beek baat niet: Girona onderuit tegen tiental

Tegen tien man lukte het Girona echter niet om de drie punten mee te nemen naar Catalonië. Mallorca kwam vijf minuten na rust opnieuw op voorsprong, en wéér was het Larin die de treffer achter zijn naam kreeg: 2-1. Misehouy mocht even later invallen, maar ook de oud-speler van Jong Ajax kon niet voorkomen dat er aan de stand niets meer veranderde. Door de overwinning staat Mallorca nu vijfde in LaLiga, met 27 punten uit achttien wedstrijden. Dat is er eentje meer dan nummer zes Villarreal, dat echter nog wel drie wedstrijden te goed heeft. Girona vinden we iets verder naar beneden terug op de negende plaats, met 22 punten uit zeventien duels.

