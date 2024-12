Farioli tempert verwachtingen bij Ajax: 'Verwacht er niet te veel van'

Francesco Farioli benadrukt dat de supporters van Ajax geen al te hoge verwachtingen moeten hebben van de winterse transferperiode. De Italiaanse trainer hoopt, vanwege het beperkte budget dat voorhanden is, vooral dat de huidige spelersgroep bij elkaar blijft. Om zich te versterken moet Ajax het vooral van buitenkansjes hebben.

Donderdagavond bereikte Ajax, toch wel verrassend moeizaam, de achtste finales van de KNVB Beker. Keuken Kampioen Divisionist Telstar werd in de Johan Cruijff ArenA pas in de tweede helft over de knie gelegd, door rake kopballen van Daniele Rugani en Chuba Akpom werd het 2-0 in het voordeel van de thuisploeg. Komende zondag sluit Ajax het kalenderjaar 2024 af met het uitduel bij Sparta Rotterdam. Een weerzien met Maurice Steijn dus, de man die vorig seizoen een paar turbulente maanden als hoofdtrainer van de Amsterdammers doormaakte.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Alex Kroes doet uiterst pijnlijke en gênante uitspraak over Francesco Farioli

Daarna kan de focus helemaal op de winterse transferperiode. Het is algemeen bekend dat Ajax op de linksbuitenpositie wel een extra kracht zou kunnen gebruiken, aangezien Mika Godts momenteel de enige 'echte' kandidaat is voor die positie. Afgaande op de woorden van zijn trainer is de kans echter aanwezig dat dat ook in de tweede seizoenshelft de situatie blijft. Farioli zegt tegenover De Telegraaf: "Januari staat nu voor de deur. Zoals Alex Kroes al heeft aangegeven, wordt het geen makkelijke transferwindow. Verwacht er dus niet teveel van. Als er niks gebeurt vanuit ons, dan hoop ik in elk geval dat we geen spelers kwijtraken en dat we deze groep kunnen blijven ontwikkelen."

LEES OOK: Farioli: 'Hij is een krijger, een leeuw, natuurlijk kan hij in de basis komen'

De Italiaan onthult vervolgens dat er op de burelen in Amsterdam nog geen overleg met hem heeft plaatsgevonden over de prioriteiten op de transfermarkt: "We hebben nog niet bij elkaar gezeten over wat er moet gebeuren deze winterperiode. Daar is de komende weken genoeg tijd voor. Maar door het gebrek aan budget is duidelijk dat ons verlanglijstje niet al te groot zal zijn. We zullen moeten reageren als er iemand vertrekt en verder moeten kijken naar mooie kansen die zich voordoen", aldus Farioli.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Belangrijke Ajax-kracht speculeert over langer verblijf: 'Als Ajax wil, komen ze wel'

Een vaste waarde van Ajax sluit niet uit dat hij volgend seizoen ook in Amsterdam speelt.