Alex Kroes doet uiterst pijnlijke en gênante uitspraak over Francesco Farioli

Valentijn Driessen merkt in zijn nieuwste column voor De Telegraaf op dat Alex Kroes een 'gênante' constatering heeft gedaan over het Ajax van Francesco Farioli. Driessen schrijft dat de technisch directeur de conclusie heeft getrokken dat de selectie niet in waarde is toegenomen. Dat is allesbehalve leuk om te horen voor de huidige Ajax-trainer.

"Alex Kroes zei dat Ajax met minder geld meer moet presteren. Een losse flodder. De focus komt op het opleiden van jeugd te liggen volgens de Ajax-filosofie. Echter, een vast hoofd jeugdopleiding ontbreekt, de hoofdtrainer heeft met z’n reactievoetbal maling aan de Ajax-filosofie en geeft eigen jeugd weinig kansen bij het eerste elftal, ondanks het vele wisselen", merkt een kritische Driessen op in zijn column voor de ochtendkrant.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Francesco Farioli ligt donderdagochtend zwaar onder vuur in De Telegraaf

Pijnlijk voor Farioli is dat Kroes volgens Driessen een pijnlijke conclusie heeft getrokken over de staat van de huidige selectie van Ajax: "De meest gênante constatering van Kroes was dat de selectie niet in waarde is toegenomen. Daarmee speldt hij Farioli een brevet van onvermogen op", vindt Driessen: "Nota bene na twee rampseizoenen en nu de tweede plaats op de ranglijst achter PSV zou je anders verwachten. Het gegoochel met de opstelling, waardoor potentiële kaskrakers als Brian Brobbey en Jorrel Hato ver zijn teruggevallen, ligt daaraan ten grondslag."

LEES OOK: Francesco Farioli licht twee Ajacieden uit die fantastisch waren tegen Telstar

In zijn column voor De Telegraaf gaat Driessen ook nog dieper in op het beleid van Ajax. De Amsterdammers besloten deze week voor een koerswijziging te gaan: "Het aangekondigde beleid loopt synchroon met het spel: afwachtend, voorzichtig en weinig ondernemend", schrijft Driessen daarover. Ajax wil een huishouding zonder operationeel verlies: er zal niet langer op transferinkomsten worden begroot om verliezen te financieren. Driessen vindt dat er wat voor het nieuwe beleid te zeggen valt, maar plaatst ook een kanttekening: "Alleen is het gevaar dat Ajax z'n concurrentiepositie internationaal en zelfs nationaal ernstig verzwakt."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart: 'Hij was arrogant, we hadden vaak ruzies'

Rafael van der Vaart vertelt over zijn turbulente verstandhouding met een voormalig ploeggenoot van Ajax.