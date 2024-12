Francesco Farioli licht twee Ajacieden uit die fantastisch waren tegen Telstar

Francesco Farioli is blij met de overwinning van Ajax in de KNVB Beker tegen Telstar. De Italiaanse coach zag het niet makkelijk gaan tegen de nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie, maar neemt ook veel positieve punten mee uit het duel. Een daarvan is het optreden van zijn centrale duo.

In gesprek met ESPN geeft Farioli toe dat het aan de kant van Ajax, dat met een sterke opstelling aan de wedstrijd begon, niet vanzelf ging: "De wedstrijd was lastig, zeker aan het begin. We weten dat alle ploegen hier tot de tanden toe bewapend komen om het ons lastig te maken. Een wedstrijd als deze is altijd lastig tot je de 1-0 maakt. We hebben het goed gedaan door hen in ieder geval geen kansen te geven. Het was belangrijk om door te gaan."

Vervolgens zoomt de coach van de Amsterdammers in op de wedstrijd van zijn twee centrumverdedigers: Daniele Rugani en Ahmetcan Kaplan. Het tweetal deed het uitstekend in de Johan Cruijff ArenA, zo oordeelt Farioli: "Het was een goed moment om spelers als Kaplan) en (Rugani), jongens die niet zoveel minuten hebben gemaakt, aan het werk te zien. Ze hebben het fantastisch gedaan", vindt de Italiaan, die een van zijn verdedigers zelfs de wedstrijd zag openbreken: "Daniele maakte natuurlijk ook een doelpunt. Dus ja, positief."

Wissel van Brian Brobbey

Brian Brobbey speelde een vrij ongelukkige eerste helft tegen Telstar en moest na 45 minuten spelen gewisseld worden. Als Farioli wordt gevraagd naar die wissel, geeft hij aan dat dit niets te maken had met het optreden van Brobbey: "Nee, het had niets te maken met de wedstrijd. Het was van tevoren al besproken dat hij 45 minuten zou spelen", legt de coach van Amsterdammers uit.