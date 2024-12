Farioli: 'Hij is een krijger, een leeuw, natuurlijk kan hij in de basis komen'

heeft zijn kans bij Ajax gegrepen. Door de ziekte van Josip Sutalo speelde Rugani negentig minuten in de laatste twee officiële wedstrijden van Ajax; donderdagavond wist hij de score te openen in het bekerduel met Telstar (2-0 zege). Trainer Francesco Farioli is tevreden.

Na de wedstrijd tegen Telstar vertelt Farioli aan ESPN dat hij zondag tegen Sparta Rotterdam verwacht weer over Sutalo te kunnen beschikken. “Ik denk het. Hij had vanochtend een individuele trainingssessie op De Toekomst. Ik denk dat hij morgen weer mee kan doen en zondag bij de wedstrijd zal zijn.” Desondanks dingt Rugani zeker mee om een basisplek, maakt de oefenmeester desgevraagd duidelijk.

Farioli verspreekt zich

“Natuurlijk. Jullie hebben hem onlangs geïnterviewd en hij vertelde dat de start van het seizoen niet eenvoudig was. Hij had last van zijn enkel, waardoor hij niet volledig vrij in zijn hoofd was”, legt Farioli uit. “Hij is een krijger. Toen we tegen Sparta speelden met tien man, was hij als een leeuw in het strafschopgebied.”

Farioli lijkt zich daar overigens te verspreken. Ajax speelde dit seizoen nog niet tegen Sparta, dat gebeurt zondag pas. Wellicht verwijst hij naar het Europa League-duel met Slavia Praag - die ploeg wordt nog weleens verward met stadsgenoot Sparta Praag - van 3 oktober, toen Ajax met tien man een 1-1 gelijkspel uit het vuur sleepte.

Rugani maakte indruk in het duel met Telstar, vond Farioli. “Vandaag maakte hij het doelpunt, maar zag je ook een fantastische spirit in twee of drie van zijn verdedigende acties. Ik evalueer iedereen en wil iedereen bieden wat hij verdient. Hij heeft zijn taak volbracht na de afwezigheid van Sutalo.”

