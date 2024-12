Scheidsrechter blundert gigantisch in KNVB Beker na bizarre doodschop

V.V. Eemdijk is donderdagavond in het bekerduel met BVV Barendrecht ontsnapt aan een rode kaart. Bij een 0-4 achterstand deelde Eemdijk-speler Argjend Selimi een heuse doodschop uit aan tegenstander Jay Brand. Scheidsrechter Luuk Timmer zag dit, tot grote verbazing van alles en iedereen, over het hoofd en kende een inworp toe aan V.V. Eemdijk.

Het incident gebeurde na iets meer dan zestig minuten spelen. Selimi liet de bal bij een aanname iets te ver van zijn voet springen. Vervolgens trapte de nummer 10 van Eemdijk vol door op het bovenbeen van Brand. De rechtervleugelverdediger van Barendrecht schreeuwde het vervolgens uit van de pijn.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: VV Noordwijk stunt en schakelt nummer 11 van de Eredivisie uit

"Oei, dit is rood. Dit is rood voor Selimi. Poeh, wat een gemene overtreding", oordeelde ESPN-commentator Mark van Rijswijk. Scheidsrechter Timmer was, tot verbazing van de commentator, niet dezelfde mening toebedeeld. "Het zal u verbazen, maar Timmer geeft een inworp aan Eemdijk. Ik verzin dit niet. Hij geeft na deze overtreding een inworp aan Eemdijk. Hij geeft niet eens een vrije trap! Dit is echt... Kijk nou."

LEES OOK: Wanvertoning van Ajax tegen Telstar gekraakt: 'Om je kapot voor te schamen'

Ondanks de doodschop kon Barendrecht-verdediger Brand de wedstrijd gewoon voortzetten na een medische behandeling. Voor thuisploeg VV Eemdijk werd het sowieso een avond om te vergeten. Na vijftig minuten stond er al een 0-4 tussenstand op het scorebord in het voordeel van de bezoekers uit Barendrecht. Uiteindelijk wonnen de bezoekers met 1-6 op sportpark De Vinken.

Doodschop van Eemdijk. Scheidsrechter fluit niet eens voor een overtreding! 😭😭 #eembar pic.twitter.com/oU6XvjR4NK — Sven Misnooitmeerwat (@misnooitmeerwat) December 19, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee heel stellig over mogelijke tafelgast: ‘Dat gaat niet gebeuren!’

Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee vertelt welke bekende Nederlander nooit zal aanschuiven bij de talkshow.