VV Noordwijk stunt en schakelt nummer 11 van de Eredivisie uit

VV Noordwijk heeft in de KNVB Beker voor een daverende verrassing gezorgd. Op het eigen Sportpark Duinwetering versloegen de Noordwijkers Willem II, de nummer elf van de Eredivisie, met 2-1. In de eerste ronde van het bekertoernooi kroop de ploeg van Peter Maes nog door het oog van de naald tegen de amateurs van Genemuiden (2-3 na verlenging).

De thuisploeg begon brutaal aan de wedstrijd en kwam al na twee minuten spelen op een 1-0 voorsprong via Emiel Wendt. De dertigjarige spits kopte raak uit een voorzet en bracht daarmee de supporters van de tweededivisionist in extase. Voor Wendt is het niet de eerste keer dat hij trefzeker is tegen een Eredivisionist. In het seizoen 2017-2018 maakte hij twee treffers in De Grolsch Veste tegen FC Twente (4-2).

Artikel gaat verder onder video

De bezoekers uit Tilburg gingen op jacht naar de gelijkmaker, maar het was VV Noordwijk dat al snel de grootste kans kreeg op de 2-0 voorsprong. Wendt kreeg de bal alleen niet langs bekerdoelman Connor van den Berg. Willem II kwam in de eerste helft niet verder dan wat afstandsschoten, waardoor de ploegen met een 1-0 ruststand de kleedkamer opzochten.

Binnen het kwartier na rust kwam VV Noordwijk, nummer zestien op de ranglijst in de Tweede Divisie, op een 2-0 voorsprong na een enorme blunder van Willem II-doelman Van den Berg. Arantis Roep probeerde het met een schot van afstand na goed voorbereidend werk van Wendt. De goalie van de Tilburgers liet de bal zo door zijn handen glippen, waardoor de bal het net in ging.

Na een uur spelen bracht Maes supersub Jeremy Bokila in de ploeg en hij had niet lang nodig om de aansluitingstreffer te maken. Niet lang daarna kreeg Emilio Kehrer dé uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar de Willem II-spits schoot kiezelhard op de paal. In het restant van het bekerduel bleven de Tilburgers jacht magen op de gelijkmaker, maar gescoord werd er niet meer in Noordwijk. VV Noordwijk, dat in de eerste ronde Keuken Kampioen Divisie-club FC Dordrecht, vindt zichzelf vrijdag bij de bekerloting opnieuw terug in de koker.

Niet eerste bekerstunt deze week

De overwinning van VV Noordwijk op Willem II is niet de eerste bekerstunt van deze week. Afgelopen dinsdag versloegen de amateurs van Quick Boys Fortuna Sittard met 3-1. Streekgenoot Katwijk had woensdagavond echter minder geluk. Op het eigen Sportpark De Krom liet VV Katwijk FC Twente wel zweten, maar ging het met 2-3 onderuit.