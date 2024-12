Wanvertoning van Ajax tegen Telstar gekraakt: 'Om je kapot voor te schamen'

Het spel van Ajax tegen Telstar in de KNVB Beker kan de vele supporters op X nog niet echt bekoren. Op het sociale medium wordt de ploeg van trainer Francesco Farioli flink gekraakt.

Volg de ontwikkelingen van het bekerduel tussen Ajax en Telstar in ons liveverslag!

Artikel gaat verder onder video

Halverwege de wedstrijd in de tweede ronde van de KNVB Beker staat het nog 0-0. Hoewel de bezoekers uit Velsen-Zuid zich uiterst brutaal verweren in de Johan Cruijff ArenA, heeft Ajax nauwelijks potten kunnen breken. De Amsterdammers zochten de kleedkamers dan ook op met een licht fluitconcert van het thuispubliek.

LEES OOK: Van der Vaart: 'Wij waren beter dan dat Ajax, en ik zal je vertellen waarom'

Ook op X wordt kritisch gereageerd op het spel van Ajax. "Ik wil gewoon Ajax zien. Dit heeft geen reet te maken met de selectie die zogenaamd niet in balans is. Dit is gewoon schijtbakken voetbal om je kapot voor te schamen", klinkt het. "Besef: je speelt met nagenoeg je sterkste elf", plaatst een ander op het sociale medium.

Brobbey en Berghuis moeten het ook ontgelden

Niet alleen Ajax krijgt kritiek, ook Brian Brobbey en Steven Berghuis krijgen er flink van langs. "Wat is die Brobbey schandalig slecht. Echt te bizar", plaatst iemand over de Ajax-spits. Terwijl een ander de aanstaande contractverlenging van Berghuis afraadt. "Zullen we dat gewoon niet doen?"

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Belangrijke Ajax-kracht speculeert over langer verblijf: 'Als Ajax wil, komen ze wel'

Een vaste waarde van Ajax sluit niet uit dat hij volgend seizoen ook in Amsterdam speelt.