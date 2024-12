Van der Vaart: 'Wij waren beter dan dat Ajax, en ik zal je vertellen waarom'

Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder zijn van mening dat het Ajax van 2002/03 meer individuele kwaliteit had dan het Ajax van 2018/19. De twee oud-middenvelders maakten zelf deel uit van de ploeg die onder leiding van Ronald Koeman de kwartfinale van de Champions League haalde.

Ajax wist in de groepsfases - het was de laatste editie van de Champions League met twee groepsfases - te winnen van ploegen als Olympique Lyonnais en AS Roma, terwijl tegen teams als Arsenal en Valencia tweemaal gelijk werd gespeeld. In beide poules eindigde Ajax als tweede, waarna een kwartfinale tegen AC Milan volgde. Na een 0-0 gelijkspel in Amsterdam volgde een 3-2 nederlaag in Milaan, door een doelpunt in de blessuretijd van Jon Dahl Tomasson.

Door de uitdoelpuntenregel die toen nog gold was een 2-2 gelijkspel voldoende geweest om de halve finale te bereiken, maar dat was Ajax niet gegeven. Presentator Armin Shah van het Ziggo Sport-programma Kick 't Met noemt het 'misschien een beetje een onderbelichte prestatie'. In de editie van 2018/19 leek de ploeg juist op weg naar de finale, maar deed een laat doelpunt van Tottenham Hotspur de Amsterdammers de das om. Van der Vaart krijgt de vraag of zijn eigen lichting te vergelijken is met die van 2018/19, met sterspelers als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech. "Nee, nee", antwoordt Van der Vaart. "En ik zal je vertellen waarom."

“Wij waren beter. Wij waren individueel beter”, vindt Van der Vaart. “We konden allemaal zien dat Zlatan (Ibrahimovic, red.), hoewel hij in het begin niet heel veel ballen raakte, wel echt goed zou worden. Mido was iets minder vond ik, maar een beetje hetzelfde. Maxwell was kwaliteit. Chivu, kwaliteit. Hij (Sneijder, red.), ik, Pienaar, Nigel de Jong...", somt Van der Vaart op. Tussendoor laat Sneijder ook de naam van Hatem Trabelsi vallen.

'Ajacieden van 2018/19 niet geslaagd in het buitenland'

“Aan al die spelers kon je zien: hé...", vervolgt Van der Vaart, die daarna zelf de vraag stelt welke spelers van het Ajax van 2018/19 geslaagd zijn in het buitenland. "De Ligt heeft heel veel moeite, Frenkie is de enige die altijd speelt, Ziyech is naar beneden gegaan. Misschien was het teamverband wel beter in 2018." Volgens Sneijder waren er in dat Ajax 'veel spelers die boven zichzelf uitstegen'. "Die werden meegesleurd door de rest en door de teamprestatie", denkt de recordinternational van Oranje.

"Dat is het gelukje dat je moet hebben, dan kun je misschien een mooie transfer afdwingen. Maar in het buitenland heb je te maken met een andere cultuur, andere regels en andere wetten. Laat het dan maar eens zien. Dat is heel weinig gelukt van die generatie, en bij ons is bijna iedereen geslaagd in het buitenland”, concludeert Sneijder.

