Matig Ajax bekert door na moeizame zege op Telstar

Een matig spelend Ajax heeft de derde ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt. De ploeg van trainer Franscesco Farioli boekte in de eigen Johan Cruijff ArenA een krappe 2-0 overwinning op de nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie. De treffers aan Amsterdamse zijde werden gemaakt door Daniele Rugani en Chuba Akpom.

Farioli koos er zoals gebruikelijk voor om zijn team flink om te gooien ten opzichte van de voorgaande wedstrijd. Deze keer stonden er zes nieuwe namen op het wedstrijdformulier, waarvan Ahmetcan Kaplan de opvallendste was. Ook opvallend was dat Farioli er, in tegenstelling tot veel van zijn collega trainers, voor koos om geen bekerkeeper op doel te zetten. Remko Pasveer nam zoals gebruikelijk plaats in het doel van de nummer twee van de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Telstar-trainer Anthony Correia koos voor precies dezelfde elf namen als in de voorgaande wedstrijd tegen Helmond Sport (3-0 winst). Onder hen de huidige topscorer van de Keuken Kampioen Divisie: Zakaria Eddahchouri. Voor Telstar zou het sowieso een gedenkwaardige wedstrijd worden door de uitverkochte Arena. Nog nooit in de geschiedenis kwamen er zoveel toeschouwers op een wedstrijd van De Witte Leeuwen af.

In de eerste helft had Ajax het zwaar tegen de nummer elf van het tweede niveau van Nederland. De enige kans kwam op naam van Brian Brobbey, die wild voorlangs schoot nadat hij de bal uit de draai had meegenomen. Telstar kreeg wat corners maar wist ook geen kansen te creëren. De ruststand was dan ook 0-0.

Na rust bleef Ajax stroperig in zijn spel. Er was uiteindelijk een corner voor nodig om de ban te breken. In de 64e minuut gaf Branco van den Boomen de bal voor waarna Rugani de bal bij de eerste paal binnen kopte: 1-0. Naarmate het einde naderde kwam Telstar steeds meer op de helft van Ajax op zoek naar de gelijkmaker. Daardoor kreeg Ajax meer ruimte en daar maakte het in de 86e minuut gebruik van. Anton Gaaei gaf een voorzet waarna Chuba Akpom naar de bal dook en prachtig via de lat raak kopte: 2-0.

Door de overwinning gaat Ajax vrijdag in de koker voor de loting voor de achtste finales. Daarin kan het onder andere PSV, AZ, FC Twente en FC Utrecht treffen. Komende zondag speelt Ajax het pikante duel tegen Sparta Rotterdam van oud-trainer Maurice Steijn. Telstar gaat zich opmaken voor een lange busreis als het op bezoek gaat bij MVV aankomende zondag.