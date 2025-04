Voetballer die met FC Barcelona de Champions League won werkt tien jaar later in sportwinkel

Wie denkt aan het FC Barcelona dat tien jaar geleden voor het laatst de Champions League won, zal zich niet snel de naam van Jérémy Mathieu herinneren. De Franse verdediger maakte toch echt deel uit van de selectie van trainer Luis Enrique die zich na een indrukwekkende campagne de beste van Europa mocht noemen. Tien jaar na dat geweldige seizoen - waarin FC Barcelona ook de landstitel en Copa del Rey won - is Mathieu werknemer van een filiaal van Intersport in Frankrijk.

Mathieu streek in de zomer van 2014 neer in Barcelona. De Catalaanse grootmacht telde destijds twintig miljoen euro neer om hem over te nemen van Valencia, waarvoor hij na zijn overgang van Toulouse vijf jaar had gespeeld. Hoewel Mathieu geen onbetwiste basisspeler was bij FC Barcelona, kwam hij in het seizoen 2014/15 tot liefst 41 wedstrijden. Daarin scoorde hij drie keer, waaronder in de Clásico tegen Real Madrid (2-1 winst). Met FC Barcelona won Mathieu dat seizoen dus de treble: landstitel, beker én Champions League.

Na drie seizoenen bij FC Barcelona vertrok Mathieu naar Sporting Portugal. Zijn dienstverband in de Portugese hoofdstad duurde eveneens drie jaar. Mathieu verdween vervolgens een jaar uit de voetballerij, alvorens in de zomer van 2021 zijn opwachting te maken bij Luynes in zijn thuisland. Daar stond hij tot het najaar van 2023 onder contract, alvorens een streep te zetten onder zijn loopbaan. Mathieu werd twee keer kampioen van Spanje, won drie keer de Copa del Rey en naast de Champions League mocht hij als speler van FC Barcelona ook de UEFA Supercup en FIFA Club World Cup aan zijn palmares toevoegen.

Werknemer van Intersport

Mathieu droeg bovendien vijf keer het shirt van Frankrijk. De voormalig verdediger is nu dus neergestreken bij Intersport. Op social media gaat een foto van Mathieu in een filiaal in Frankrijk viraal. Het zou gaan om een winkel in Cabriès, een gemeente in het departement Bouches-du-Rhône niet ver buiten Marseille. Volgens L’Équipe klopt de informatie. De Franse sportkrant schrijft dat de winkel, sinds de foto van Mathieu met twee klanten rondgaat op social media, wordt ‘overspoeld’ met telefoontjes maar ‘weigert te bevestigen of de voormalig prof inderdaad deel uitmaakt van het personeel’. Volgens informatie van L’Équipe werkt Mathieu echter wel degelijk in deze vestiging van Intersport, waar hij leiding zou geven aan een afdeling en ‘teams aanstuurt’. Hij is tevens bezig zijn trainersdiploma te behalen, zo klinkt het.

𝗜𝗻𝗰𝗿𝗼𝘆𝗮𝗯𝗹𝗲… 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝘃𝗿𝗮𝗶 ! 😁



Par simple choix de sa part, Jérémy Mathieu 🇫🇷 est devenu salarié chez Intersport Plan de Campagne (13).



Ce gars-là a joué dans le Barça de Messi, Neymar et Suarez.



📸 @Ikbenenlastpak pic.twitter.com/NwOxwJiom8 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 6, 2025 L'ancien défenseur international Jérémy Mathieu (41 ans) travaille dans un magasin de l'enseigne Intersport. L'information qui a occupé une bonne partie des réseaux sociaux depuis samedi soir est vraie. Le standard de l'établissement situé dans la zone de Cabriès - Plan de… pic.twitter.com/JtdBsNmIAp — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 6, 2025

De foto is ook opgepikt door Spaanse media. “De afbeelding wekte twijfels bij veel internetgebruikers, die zich ervan bewust waren dat kunstmatige intelligentie alle barrières heeft doorbroken die voorheen bepaalde afbeeldingen onmogelijk maakten. Alles wijst er echter op (tenzij later ontkend) dat de foto dit keer absoluut echt is”, zo schrijft Mundo Deportivo.

