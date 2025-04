'Frenkie de Jong hakt knoop door en laat Ali Dursun FC Barcelona één ding beloven'

zijn toekomst ligt bij FC Barcelona. Dat besluit heeft hij voor zichzelf genomen, zo meldt Mundo Deportivo maandagmorgen althans. De Jong is bij de huidige koploper van Spanje in het bezit van een contract tot de zomer van 2026. De middenvelder zou zijn zaakwaarnemer Ali Dursun hebben laten weten dat hij dolgraag bij FC Barcelona wil blijven en niet van plan is om te luisteren naar aanbiedingen van andere clubs.

The Athletic meldde eind vorige maand al dat De Jong het sein zou hebben gegeven om de onderhandelingen met FC Barcelona over een nieuw contract aan te vangen. Onduidelijk is in welk stadium de gesprekken zich momenteel bevinden, maar volgens Mundo Deportivo heeft de middenvelder in ieder geval duidelijk stelling ingenomen. “Frenkie de Jong wil verlengen bij Barça en in die zin heeft hij zijn zaakwaarnemer Ali Dursen heel duidelijke instructies gegeven, zoals Mundo Deportivo kon achterhalen”, zo schrijft de Spaanse sportkrant. De Jong heeft momenteel een contract tot de zomer van 2026. Dit betekent dat hij na dit seizoen zijn laatste contractjaar ingaat, ténzij hij nog voor de zomer zijn handtekening zet onder een nieuwe verbintenis.

FC Barcelona lijkt daar alles aan gelegen te zijn om te voorkomen dat De Jong een jaar later transfervrij de deur achter zich dichttrekt. Daar lijkt de club zich echter geen zorgen om te hoeven maken. “Barça vindt het nog te vroeg om vergaande onderhandelingen te starten over de verlenging van Frenkie en wacht liever tot het belangrijke deel van het seizoen erop zit, ook om te zien hoe de Nederlander presteert in deze beslissende wedstrijden om de titel, de beker en de Champions League. De Jong is in ieder geval heel duidelijk geweest tegenover zijn zaakwaarnemer. Volgens Mundo Deportivo heeft de middenvelder zijn zaakwaarnemer laten weten dat het honderd procent zijn prioriteit is om bij Barça te blijven en zijn contract te verlengen.”

‘Flick neemt uiteindelijke beslissing over De Jong’

De Jong beleefde mede door blessureleed een stroeve start van dit seizoen. Voor de winterstop zat hij vaker wel dan niet op de bank, maar na de jaarwisseling is hij een belangrijke kracht in het elftal van trainer Hans-Dieter Flick. Volgens Mundo Deportivo laat de clubleiding de ‘uiteindelijke beslissing’ over De Jong afhangen van Flick. De hoofdtrainer rekent ‘zwaar’ op de Nederlander, zo klinkt het. Andersom kan FC Barcelona ook rekenen op De Jong. “In dit verband wil de entourage van De Jong alle twijfels wegnemen over de mogelijkheid dat hij aan het einde van zijn contract gratis vertrekt. De Nederlander is er duidelijk over dat hij uit loyaliteit niet overweegt om gratis te vertrekken bij de club die een aanzienlijke financiële toezegging aan hem heeft gedaan”, doelt de krant op de transfersom die de Catalanen voor hem hebben betaald (ruim 85 miljoen euro).

“Gezien de uitgaven van de Catalaanse club beweren bronnen dicht bij de speler dat hij ervan overtuigd is dat hij niet gratis kan vertrekken”, zo klinkt het dan ook. De Jong zou bovendien aan Dursun duidelijk hebben gemaakt dat hij ‘vanaf vandaag’ niet wil luisteren naar aanbiedingen van andere clubs. De Jong werd de afgelopen maanden gelinkt aan onder meer Liverpool en clubs uit Saudi-Arabië, maar zijn ‘prioriteit’ is een langer verblijf bij FC Barcelona. “En daarom doet hij zijn best om die verlenging te realiseren. Hij wil geen aanbiedingen van buitenaf en voor nu wil de Nederlander alleen luisteren naar FC Barcelona, waar hij hoopt ooit eerste aanvoerder te worden.” Op dit moment is De Jong de derde aanvoerder. Hij hoeft enkel Marc-André Ter Stegen en Ronald Araújo voor zich te dulden.

