‘Dirigent’ Frenkie de Jong stuurt Barça met ‘masterclass’ naar finale Copa del Rey

was woensdagavond de spil in het elftal van FC Barcelona dat zich plaatste voor de finale van de Copa del Rey, zo luidt het oordeel van de Spaanse pers. Na een 4-4 gelijkspel in Catalonië was de ploeg van Hans-Dieter Flick op bezoek bij Atlético Madrid met 0-1 te sterk. Daarmee plaatste de Spaanse koploper zich voor de finale tegen aartsrivaal Real Madrid.

Nadat Barcelona eind februari in eigen huis met 4-4 gelijk had gespeeld tegen Atlético Madrid in de heenwedstrijd van de halve finale van de Copa del Rey, moest er gewonnen worden in Madrid om kans te blijven maken op het bereiken van de finale. Dat deed de ploeg van Flick, dankzij een doelpunt van Ferran Torres. Na afloop van de wedstrijd gaat er in de Spaanse media vooral aandacht uit naar het optreden van De Jong.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Barcelona-voorzitter Laporta woest op LaLiga: 'Wéér een poging om ons te beschadigen!'

Het Catalaanse Sport geeft de Oranje-international een 8 en noemt zijn optreden ‘onfeilbaar’. “Hij zag er bijna perfect uit met de bal aan zijn voeten, zorgde ervoor dat deze niet werd weggegeven en verdeelde het balbezit altijd verstandig.” Volgens de krant wordt De Jong ook met de wedstrijd beter. “Al was hij na rust wel wat minder zichtbaar.”

LEES OOK: Onverwachte connectie: Elon Musk reageert op tweet van FC Barcelona

Ook Diario AS is zeer te spreken over het spel van De Jong en dicht hem een ‘masterclass’ toe. “Schitterende wedstrijd van de Nederlander in het Metropolitano, zowel verdedigend als aanvallend. Slechts zeven van de 83 passes kwamen niet aan en hij wist vijf van de zeven duels te winnen.” Mundo Deportivo noemt de middenvelder zelfs een ‘meesterlijke regisseur’ en samen met Pedri de ‘dirigent’ van het elftal van Flick.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Het resterende programma van Barcelona, Real en Atlético: op deze datum wordt El Clásico gespeeld. 🔗

👉 Opvallend: 'Scheidsrechter Mateo Busquets Ferrer juicht na een gemiste strafschop van Barcelona' 🔗

👉 Frenkie de Jong verkeert in vorm van zijn leven en krijgt enorme complimenten in Spanje. 🔗

👉 FC Barcelona houdt een speler van Feyenoord nauwlettend in de gaten, weet SPORT. Hetzelfde geldt voor Liverpool. 🔗

👉Eén basisspeler van FC Barcelona heeft dit seizoen meermaals de woede van Hans-Dieter Flick over zich heen gekregen. 🔗