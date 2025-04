Britse media hebben verklaring voor 'één van de slechtste prestaties van het seizoen' van Liverpool

Het Liverpool van trainer Arne Slot ging zondagmiddag met 3-2 onderuit op bezoek bij Fulham. Britse media zien dat er sprake is van een serieuze inzinking bij The Reds en spreken over 'één van de slechtste prestaties van het seizoen'. Als verklaring wordt genoemd dat sommige spelers op hun tandvlees lopen.

Liverpool leek lange tijd freewheelend op weg naar de twintigste landstitel in de clubgeschiedenis. De voorbije weken is er wat zand in de motor gekomen bij de ploeg van Slot, met als dieptepunt nu de 3-2 nederlaag in Craven Cottage tegen Fulham. Ondanks de moeizame periode begonnen de meegereisde Liverpool-fans na afloop al te zingen over het aanstaande kampioenschap.

"Ze hadden op één punt gelijk: ze gaan zeker de Premier League winnen. Iedereen met gezond verstand weet dat al een tijdje. Maar op basis van deze wanvertoning was het moeilijk te geloven dat ze zo ver voor staan op de concurrenten", schrijft de Daily Mail, dat ook een keerzijde ziet. "Het slechte nieuws voor Arne Slot is dat dit een van de slechtste prestaties van het seizoen was van zijn mannen. In de zon van West-Londen speelden ze alsof ze op het strand stonden, met slippers aan en zonnebrillen op."

De krant ziet echter weinig consequenties voor de titelstrijd. "Het goede nieuws is dat het niet uitmaakt, want Arsenal, hun grootste rivalen, zijn zo incompetent dat deze misser uiteindelijk niet bestraft zal worden. Liverpool wordt kampioen dankzij een ongeslagen serie die 204 dagen duurde en zal niet worden afgerekend op momenten zoals vandaag"

De BBC ziet ook geen reden tot paniek. "Liverpool staat nog steeds op het punt om de landstitel te pakken. Maar het was wel een waarschuwing dat overwinningen, zelfs in dit stadium, niet zomaar worden uitgedeeld. Je moet het zelf afdwingen", klinkt het. "‘Vier overwinningen in de laatste zeven wedstrijden zijn genoeg om de Reds kampioen te maken. Maar Arne Slot weet nu wel dat - hoe cliché het ook mag klinken - in de Premier League geen enkele overwinning zomaar tot stand komt."

Liverpools-spelers lopen op hun tandvlees

De Liverpool Echo stelt dat de vermoeidheid toeslaat bij de mannen van Slot. Zo ziet het lokale medium dat er meerdere spelers op hun tandvlees lopen. "Arne Slot wuifde de vraag weg. Maar deze vertoning zette een debat dat al weken woedt onder supporters op scherp: had de Reds-manager zijn selectie dit seizoen vaker moeten laten rouleren? Er was tegen Fulham maar één wijziging ten opzichte van de zwaarbevochten overwinning tegen Everton op woensdag. Dat zoveel spelers in de eerste helft futloos en zonder intensiteit leken, suggereerde dat het een misvatting was om geen verse benen in de ploeg te brengen."

The Guardian ziet zelfs een voordeel voor Liverpool en Slot dat er nog werk aan de winkel is. "Dat Liverpool de verdiende – maar verre van onfeilbare – winnaar van de Premier League zal zijn, is al een tijdje duidelijk. Er is geen reden tot paniek na deze nederlaag. Het verzamelen van zilverwerk terwijl er verdere groei en reparatie nodig is, kan juist als een positief signaal worden gezien", schrijft de krant.