Vandaag Inside schrikt zich rot, maar Arne Slot komt met andere reactie

De tafelgasten van Vandaag Inside zijn geschrokken van een overtreding van in de wedstrijd tussen Liverpool en Everton (1-0) van woensdagavond. Al na tien minuten beging de verdediger van Everton een snoeiharde overtreding. Volgens René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen had een rode kaart volstaan.

Net buiten het strafschopgebied van Everton werkte Tarkowski de bal weg. In zijn beweging raakte hij daarna vol de kuit van Alexis Mac Allister. Tarkowski kreeg slechts een gele kaart van scheidsrechter Sam Barrott. In de studio van Vandaag Inside klonk een schrikreactie toen de beelden werden getoond. “Het mooiste van alles vind ik dat de VAR ernaar heeft gekeken en heeft gezegd: geel vind ik voldoende”, zei presentator Wilfred Genee.

René van der Gijp: 'Krankzinnige overtreding'

René van der Gijp reageerde: “Natuurlijk is dit rood. Een krankzinnige overtreding.” Johan Derksen snapt wel waarom er niet direct rood werd toegekend door Barrott. “Het is moeilijk voor een scheidsrechter. Hij speelt in eerste instantie de bal. Maar het is een wonder dat hij z’n been niet breekt.”

Het scheidsrechtersorgaan van de Premier League erkende na de wedstrijd al dat Tarkowski van het veld gestuurd had moeten worden. De PGMOL liet weten dat de tackle voldeed aan de criteria voor ernstig gemeen spel. Barrott had door zijn videoscheidsrechter naar de kant geroepen moeten worden, vond men. Dat gebeurde niet.

Arne Slot: 'In Nederland ook veel fouten'

Liverpool-trainer Arne Slot werd donderdag gevraagd naar het moment. "Overal ter wereld worden fouten gemaakt, dat was in de competitie waar ik vandaan kom ook zo”, doelde hij op de Eredivisie. “We streven allemaal naar een competitie zonder fouten, en ik streef ernaar een seizoen te draaien zonder ook maar één fout te maken in mijn opstellingen.”

“Maar helaas zal dat waarschijnlijk nooit gebeuren. Niet bij mij, en ook niet bij scheidsrechters”, erkende Slot. “Er worden nu eenmaal fouten gemaakt. Ik volg de Nederlandse competitie en daar is ook enorm veel kritiek op scheidsrechters, dus ik denk dat het gewoon bij deze wereld hoort. Als mensen de kans krijgen om negatief te zijn, zullen acht van de tien dat ook zijn.”

Had Tarkowski hier een rode kaart moeten krijgen? 🤔 pic.twitter.com/GaZqb4azyC — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) April 4, 2025

