wordt ooit trainer van Ajax 1, zo geeft de Servische voetballer stellig aan in een uitgebreid interview met Ajax Life. De voormalig aanvaller van Ajax weet nog niet hoe hij zijn trainerscarrière gaat beginnen, maar weet wel dat hij hoofdtrainer van Ajax wil worden.

In gesprek met Ajax Life gaat Tadic in op een eventuele terugkeer als voetballer bij Ajax, maar ook op zijn toekomst als trainer. De geroutineerde aanvaller wil graag het trainersvak in, maar eerst zijn voetbalcarrière waardig afronden: "Ik wil zeker nog een paar jaar spelen. Misschien drie jaar. Fysiek kan ik het nog langer, denk ik. Maar als ik trainer wil worden, wil ik niet te oud beginnen. Ik kijk ook naar dat aspect. Ooit word ik trainer van Ajax 1", stelt Tadic: "Dat is geen droom, dat is écht een doel."

De aanvaller van Fenerbahçe denkt al serieus na over zijn toekomst als trainer, maar heeft nog geen definitieve keuzes gemaakt. Zo moet Tadic in eerste instantie beslissen waar hij zijn diploma's wil gaan behalen: "Ik kan mijn papieren in Servië of Nederland halen. Ik heb veel geleerd tijdens mijn loopbaan, maar er is veel om over na te denken. Begin ik bij Jong Ajax? Eerst in Servië? Bij Fenerbahçe? Bij FC Groningen? De nationale bond? Ik ben ook hier nog niet uit", legt hij uit.

Duidelijk is het voor Tadic in ieder geval wel dat hij wil terugkeren naar Ajax als hoofdcoach. Komende zomer loopt zijn contract in Turkije af, waardoor ook nog gespeculeerd wordt over een terugkeer als voetballer in Amsterdam. Dat is (nog) niet aan de orde: "Nee, ik ben nog niet gebeld door Alex Kroes. Ik krijg wel vaak berichtjes van mensen die vinden dat ik terug moet komen, omdat ze me missen. Als Alex Kroes belt, zal ik zeker naar het verhaal luisteren."

