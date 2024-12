Eén Ajax-speler wekt medelijden in bekerduel: 'Superzuur, ik gun het hem zo'

Danny Koevermans heeft medelijden met Ajax-spits , die donderdagavond een helft speeltijd gegund was tegen Telstar maar ook in het bekerduel met de Keuken Kampioen Divisionist niet tot scoren wist te komen. De oud-spits denkt dat trainer Francesco Farioli er verstandiger aan had gedaan om Brobbey langer de tijd te geven.

Farioli kiest ervoor om Brobbey (22) en concurrent Wout Weghorst (31) zo'n beetje om en om in zijn basisopstelling op te nemen. Donderdagavond mocht Brobbey weer eens starten, maar Farioli haalde de Oranje-international halverwege - bij een 0-0 stand - naar de kant en bracht Weghorst binnen de lijnen. Ajax won het duel uiteindelijk met 2-0, doordat verdediger Daniele Rugani en linksbuiten Chuba Akpom beiden met het hoofd tot scoren kwamen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli tempert verwachtingen bij Ajax: 'Verwacht er niet te veel van'

In Voetbalpraat op ESPN gaat Koevermans in op de situatie van Brobbey in Amsterdam. "Als oud-spits voel ik wel weer met hem mee, dat hij dan wéér in de rust eruit wordt gehaald." Koevermans wil Farioli overigens geen al te groot verwijt maken: "Het blijft een dingetje, maar we kunnen alleen maar respect hebben voor hoe Farioli dat managet en doet, want er wordt wéér gewonnen."

'Dan wordt Brobbey weer gewisseld, dat vind ik dan sneu'

Koevermans denkt echter dat er na rust mogelijk een uitgelezen kans lag voor Brobbey - die in de hele eerste seizoenshelft nog maar drie keer het net vond - om zijn tegenvallende cijfers wat op te poetsen: "In zo'n wedstrijd komt er in de tweede helft misschien wat ruimte, dan gun ik hem zo dat hij lekker een keer een goal kan maken. Maar dan wordt hij naar de kant gehaald, superzuur", meent de oud-PSV'er. Koevermans vermoedt dat Farioli van tevoren al had bepaald dat hij Brobbey in de rust zou wisselen, maar dat vooraf niet aan de speler zelf verteld heeft: "Ik had hem in ieder geval langer laten staan. Dan zit ik daar naar te kijken en denk ik: 'Ik gun het hem zo', dat hij effe dat goaltje maakt en er doorheen komt. Maar dan wordt hij weer gewisseld, dus dat vind ik dan sneu."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Belangrijke Ajax-kracht speculeert over langer verblijf: 'Als Ajax wil, komen ze wel'

Een vaste waarde van Ajax sluit niet uit dat hij volgend seizoen ook in Amsterdam speelt.