Kraay junior komt superlatieven tekort: 'Ajax heeft goud in handen'

Hans Kraay junior vindt dat Ajax 'goud in handen heeft' in de persoon van . De 19-jarige Belg is voor verdedigers een nachtmerrie om tegen te spelen, zo omschrijft de oud-voetballer en presentator in zijn column in Voetbal International.

Ajax plukte Godts in de winterstop van het seizoen 2022/23 voor een miljoen euro weg uit de jeugdopleiding van KRC Genk. In april 2023 volgde reeds het Eredivisiedebuut van het talent, in een met 4-0 gewonnen thuisduel met Fortuna Sittard. Godts baarde in zijn eerste halfjaar in Amsterdam bovendien opzien in de finale van de KNVB Beker tegen PSV. De jongeling zette zich in de noodzakelijke strafschoppenserie, waarin PSV uiteindelijk aan het langste eind trok, stoïcijns achter de bal en schoot overtuigend raak.

In zijn eerste volledige seizoen in Amsterdamse dienst kwam Godts niet tot scoren in Ajax 1 en deed hij regelmatig mee met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen liggen de kaarten echter anders: door het vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs is de Belg de enige 'echte' linksbuiten in de selectie van de nieuwe trainer Francesco Farioli. Godts kwam daardoor in de eerste seizoenshelft al 25 keer in actie en was goed voor zeven doelpunten en vijf assists.

Kraay spreekt in zijn column van 'blosjes op de wangen-voetbal' en legt uit waarom tegenstanders niet graag tegenover Godts staan: "Heerlijke rechtsbenige linksbuiten die recht op je afgaat, hebben alle backs een hekel aan, dan binnendoor passeert, nog eens binnendoor, dan buitenom en als je als rechtsback inmiddels misselijk wordt van het zien van zijn rugnummer, krult Mika ’m heel ondeugend in de verre hoek", schrijft de ESPN-presentator. "Ajax heeft goud in handen", luidt dan ook de conclusie van Kraay junior.

