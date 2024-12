Godts krijgt fraaie nieuwe rol bij Ajax

is sinds 1 december de nieuwe seizoensambassadeur voor de Ajax Foundation, zo maken de Amsterdammers maandag bekend. De Belgische buitenspeler volgt Devyne Rensch op en zal betrokken zijn bij verschillende maatschappelijke projecten.

Godts is dit seizoen de seizoensambassadeur van de Ajax Foundation. Hij volgt Rensch op, die deze functie afgelopen seizoen op zich had genomen. De Belg voegt zich bij het team bestaande uit Urby Emanuelson, Loïs Schenkel en Nadine Noordam.

Als ambassadeur van de Ajax Foundation zal Godts deelnemen aan verschillende maatschappelijke projecten, waarmee kinderen en jongeren de kans krijgen hem van dichtbij mee te maken. Ook zorgt het gebruiken van spelers als ambassadeur ervoor dat de Ajax Foundation meer zichtbaarheid vergaart.

Godts gelukkig met functie

Godts is zelf erg te spreken over zijn nieuwe rol bij Ajax. “Toen Alex Kroes het mij onlangs vroeg heb ik meteen 'ja' gezegd, omdat ik mij graag wil inzetten voor een goed doel”, stelt de aanvaller op de clubwebsite. “Ik heb er zin in om mee te kijken hoe het binnen de Ajax Foundation eraan toegaat. Verder wil ik me graag inzetten voor de jeugd op Amsterdamse scholen en ze meegeven dat je altijd moet geloven in kansen.”

Proud to announce Mika Godts as Season Ambassador! ⚪️🔴⚪️#ForTheFuture — AjaxFoundation (@AjaxFoundation) December 23, 2024

