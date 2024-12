Van der Vaart fileert Ajax-speler: ‘Kan er werkelijk waar helemaal niks van’

Rafael van der Vaart is bepaald niet onder de indruk van , zo maakt hij duidelijk bij Studio Voetbal. De voormalig middenvelder vraagt zich af wie bij Ajax het een goed idee vond om de verdediger van Juventus te huren.

Rugani stond zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-2) voor de derde keer op rij in de basis bij Ajax, door ziekte bij Josip Sutalo. In die duels wist de mandekker niet bepaald een goede indruk achter te laten, zo stelt Van der Vaart zondagavond bij Studio Voetbal. “Mag ik nog een ding zeggen?”, begint de oud-middenvelder, terwijl hij al begint te lachen.

“Er komt een Italiaanse trainer (Francesco Farioli, red.) en die zegt: ‘We gaan Rugani halen’. Ja…”, gaat Van der Vaart verder. Theo Janssen haakt erop in door grappend te stellen dat de verdediger ‘sterk was in balbezit’, aangezien hij tegen Sparta grossierde in balverlies. “Hij is sterk in niks, het is echt verschrikkelijk”, antwoordt Van der Vaart daarop.

Presentator Sjoerd van Ramshorst maakt vervolgens nog even duidelijk dat Ajax Rugani niet heeft gekocht, maar gehuurd. “Maar hij heeft bij Juventus gespeeld, dan denken ze: ‘Halen’. Die kan er echt, werkelijk waar, helemaal niks van”, oordeelt de oud-prof.

