Farioli stevig aangepakt: 'Dit was in de tijd van Cruijff reden voor ontslag op staande voet'

Ajax-trainer Francesco Farioli wordt, ondanks een cijfermatig prima eerste seizoenshelft, stevig aangepakt door clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. De journalist noemt de tactiek waarmee de Italiaan zijn elftal het veld in stuurde voor het duel bij laagvlieger Sparta Rotterdam (0-2 winst) 'in de tijd van Krol, Suurbier, Swart, Cruijff en Keizer bij wijze van spreken reden voor ontslag op staande voet'.

Farioli kreeg afgelopen zomer de taak mee om Ajax na twee zeer onrustige seizoenen, waarin de sportieve resultaten tegenvielen en het bestuurlijk eigenlijk geen moment rustig was, weer aansluiting bij de top te laten hervinden. Op papier slaagt de van OGC Nice overgenomen trainer daar prima in: Ajax staat tweede in de Eredivisie en ligt in de Europa League op koers om zich in ieder geval te plaatsen voor de tussenronde, met bovendien nog uitzicht op een plek bij de eerste acht en daarmee rechtstreekse plaatsing voor de achtste finales.

De manier waarop die resultaten tot stand zijn gekomen is echter niet bepaald des Ajax, schrijft Verweij. "Zijn strijdplan voor het bezoek aan de nummer 16 van de Eredivisie, die nog geen thuiswedstrijd had gewonnen, was in de tijd van Krol, Suurbier, Swart, Cruijff en Keizer bij wijze van spreken reden voor ontslag op staande voet", verwijst de clubwatcher naar het spandoek met de vijf clubiconen die zondagmiddag in het uitvak werd ontrold. Ajax begon op Het Kasteel zonder buitenspelers, maar met Jorrel Hato (links) en Anton Gaaei (rechts) als wingbacks. Verweij spreekt verderop zelfs van 'Italiaans vloeken in de Ajax-kerk' en vindt dat Farioli zijn elftal 'schaamteloos aanpaste aan het zwalkende Sparta'.

Volgens Verweij moet technisch directeur Alex Kroes van Ajax 'een hartig woordje met Farioli wisselen'. "Tenzij Kroes alles goed vindt en dit seizoen alleen het resultaat (lees: de tweede plaats) telt. Maar dan moet hij dat wel communiceren, want nu diskwalificeert de ’echte verenigingsjongen’ zichzelf", schrijft Verweij. De clubwatcher stelt vast dat Farioli zijn 'fout' in de rust (bij een 0-0 stand) wel enigszins rechtzette door alsnog buitenspelers Bertrand Traoré en Mika Godts binnen de lijnen te brengen. Met het tweetal binnen de lijnen stelde Ajax in het laatste kwartier met twee treffers alsnog de zege veilig. Verweij stelt dat de clubleiding nu nadrukkelijk aan zet is: "Die zal Farioli de Ajax-les moeten lezen en hem misschien extra materiaal geven om wel volgens de clubfilosofie te gaan spelen." Het feit dat Farioli na afloop van de zege op Sparta toegaf dat er 'genoeg ruimte voor verbetering' is, stemt Verweij in ieder geval 'hoopvol', zo schrijft de journalist.

