Francesco Farioli komt met verklaring voor nieuw systeem Ajax

Ajax speelde zondagmiddag met een verrassend 3-5-2 systeem uit bij Sparta (0-2), en ondanks de uiterst teleurstellende uitvoering, vindt Francesco Farioli dat hij de juiste keuzes heeft gemaakt. De trainer verklaart zich na afloop nader.

De oefenmeester legt na de wedstrijd bij ESPN uit waarom hij voor de nieuwe formatie heeft gekozen. "We hadden de laatste dagen wat problemen: Sutalo en een paar anderen. Traoré en Mika Godts waren ook niet honderd procent, zij konden niet meer dan een bepaald aantal minuten spelen. Dat allemaal meegenomen, besloten we voor dit strijdplan te gaan, ook op basis van het soort wedstrijd dat we van Sparta verwachtten, met veel lange ballen." Er waren dus simpelweg niet voldoende buitenspelers beschikbaar om bijvoorbeeld 4-3-3 vanaf het begin te spelen.

Farioli legt vervolgens uit waarom het nieuwe systeem eigenlijk wat matig uitpakte, tot in de tweede helft. "We hebben er maar een paar dagen op getraind, dus het was misschien niet de meest soepele uitvoering. Hierdoor konden we wel in de tweede helft fitte spelers het veld in veld in brengen, en het spelbeeld veranderen." In de rust vond Farioli het nodig om Anton Gaaei en Chuba Akpom eruit te halen, en het om te zetten. Godts en Bertrand Traoré kwamen binnen de lijnen.

Mark van Rijswijk stelt vervolgens nogmaals dat het aan de bal niet goed was, wat Ajax liet zien. "Daar ben ik het met je eens", reageert Farioli. "Het was een wedstrijd zonder veel kansen. Maar de tweede helft was een stuk beter. De spelers die het veld inkwamen zijn natuurlijk vanaf het begin van het seizoen belangrijke spelers voor ons (Brian Brobbey, Godts, Kian Fitz-Jim, Traoré, red.) Wij zijn het team in de Eredivisie dat de meeste punten en goals in de slotfase (mee)kreeg. De spelers die invallen brengen de juiste energie."

