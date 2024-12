Francesco Farioli kreeg dag voor Sparta - Ajax prachtig nieuws en straalt in interview

Francesco Farioli is voor een tweede keer vader geworden. Zaterdagochtend kreeg de trainer van Ajax bericht uit Italië, dat de geboorte goed verlopen was.

De coach besloot begin december niet naar zijn thuisland terug te reizen om bij de geboorte van zijn tweede kind te zijn. Daar was in Nederland veel discussie over. Veel analisten vonden dat de trainer dit moment boven het voetbal had moeten plaatsen.

Na afloop van het gewonnen duel met Sparta (0-2), vertelt Farioli bij ESPN dat hij blij is dat hij nu, tijdens de winterstop, weer even naar Italië kan. "Dat is wel fijn. Het is natuurlijk een lange periode geweest, fijn om weer terug naar mijn familie te gaan". Wanneer Mark van Rijswijk stelt dat de trainer de geboorte van zijn tweede kind nog kan meemaken, krijgt hij een verrassend antwoord te horen. "Gisterochtend is hij geboren. Morgen, tijdens de lunch, ben ik met mijn gezin."

Farioli vertelt dat alles goed is verlopen. "Ja, alles is top. Ik kijk er echt naar uit (om hem te zien, red.) Ik ga nu van de tijd met mijn familie genieten." De coach reageert instemmend als Van Rijswijk het over 'de beste vakantie ooit' heeft. Het is niet bekend welke naam de jongen heeft gekregen.

