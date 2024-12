Ajax steelt punten van het Sparta van Maurice Steijn na pover duel

Ajax heeft weten te winnen van Sparta zonder een goede wedstrijd op de mat te leggen (0-2). In een weinig enerverend duel zorgde een strafschop van Kenneth Taylor een kwartier voor tijd voor de openingstreffer. In de slotfase gooide Bertrand Traoré het duel op slot door een geplaatste bal in de verre hoek. Maurice Steijn heeft in een weerzien met Ajax zijn oude ploeg geen pijn kunnen doen waardoor de degradatiezorgen bij Sparta alsmaar groter worden.

Sparta Rotterdam ontving Ajax in de laatste Eredivisie-speelronde voor de winterstop. Sparta-trainer Maurice Steijn kwam dus in actie tegen de club waar hij vorig jaar door de achteruitgang vertrok na teleurstellende resultaten. Zelf gaf Steijn aan geen wrok te koesteren richting Ajax, al zou hij zijn oude ploeg maar wat graag pijn hebben willen doen. Sparta vindt zichzelf namelijk terug op de zestiende plaats en bungelt dus in de directe degradatiezone. Een driepunter was dus zeer gewenst, maar winnen was iets wat nog niet gelukt was dit seizoen in het Kasteel.

Saaie eerste helft

Ajax begon in een opvallende 5-3-2 formatie aan het duel en miste de nodige creativiteit op het veld. De toeschouwers werden allesbehalve verwend in de eerste helft. Beide ploegen blonken uit in knullig balverlies en het tempo van de wedstrijd lag ontzettend laag. In de 27e minuut kwam eigenlijk het enige moment van opwinding in de eerste helft. Ajax zette een goede aanval op over de linkerkant en Jorrel Hato kon de bal laag voorgeven richting de tweede paal waar Anton Gaaei de bal net langs het doel gleed. Het was dan ook geen wonder dat de brilstand tijdens de rust nog op het scorebord stond.

Farioli gooit de boel om

Francesco Farioli greep in de rust in door Chuba Akpom en Gaaei in de kleedkamer achter te laten voor Mika Godts en Bertrand Traoré. Dit leverde alleen niet het gewenste effect op want Sparta was de bovenliggende partij in het begin van de tweede helft. Jordan Henderson kopte een bal bijna in eigen doel en Joshua Kitolano zag een afstandsschot net naast vliegen. Farioli greep nogmaals in met een dubbele wissel waarbij Brian Brobbey en Kian Fitz-Jim erin kwamen voor Wout Weghorst en Davy Klaassen. Ajax begon de controle langzaam terug te krijgen en kreeg een kwartier voor tijd een grote kans via Kenneth Taylor die van dichtbij op Nick Olij kopte. Even later haalde Said Bakari zijn tegenstander Hato onderuit in de zestien en kregen de Amsterdammers een strafschop. Taylor ging achter de bal staan en schoot de bal laag door het midden in het doel waardoor het zwak spelende Ajax toch op voorsprong kwam. In de laatste minuten werd het duel beslist. Brobbey hield de bal goed vast en legde terug op Traoré die de verre hoek wist te vinden met binnenkant links.

Door de overwinning van Ajax gaan de Amsterdammers als nummer twee de winterstop in en staat het op drie punten afstand van koploper PSV. De Eindhovenaren komen vanmiddag nog in actie tegen Feyenoord. Sparta staat voor een flinke klus in de tweede seizoenshelft en zal moeten knokken om degradatie af te wenden.