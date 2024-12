Afellay adviseert Ajax 'betere speler dan Henderson' op te pikken, Van der Vaart sluit pikante transfer uit

Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart hebben afgelopen weekend genoten van . De middenvelder van AZ was zaterdag in de wedstrijd tegen FC Twente (1-0) de grote uitblinker aan Alkmaarse zijde en wordt door het duo gezien als een betere speler op zijn positie dan , de aanvoerder en grootverdiener van Ajax.

Ajax speelde een dag later een draak van een wedstrijd op bezoek bij Sparta Rotterdam, waar door twee treffers in het laatste kwartier tóch met 0-2 werd gewonnen. Zowel de tactiek die trainer Francesco Farioli koos voor het duel op Het Kasteel als het rigoreuze rouleren dat de Italiaan in Amsterdam tot kunst lijkt te willen verheffen, leveren de Italiaan in Studio Voetbal de nodige kritiek op.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt aan Afellay welke spelers hij bij Ajax zou aanbevelen, aangezien de Amsterdamse club de komende tijd met een beperkt budget de transfermarkt op moet. De oud-speler van onder meer PSV en FC Barcelona antwoordt: "Als ik Henderson zie spelen, en ik zie bijvoorbeeld Clasie spelen bij AZ, die aan het einde van het seizoen transfervrij is... Ik vind Jordy Clasie echt wel wat beter dan Henderson, in balbezit. Hij is niet de grootste van het stel maar staat altijd goed, ziet het spelletje hartstikke goed en kan gewoon hartstikke goed voetballen."

Van der Vaart heeft het duel tussen AZ en Twente zitten kijken en beaamt dat Clasie 'echt de allerbeste' was. "Hij is ook echt een nummer zes. Een type als Henderson speelt meer de keeper aan, maar hij speelt altijd vooruit. Dat is aan hem te prijzen." Desondanks noemt Van der Vaart de suggestie van Afellay dat Ajax de middenvelder moet inlijven 'een onzindiscussie': "Dat gaat niet meer gebeuren, dat gaat Ajax niet doen." Een eventuele overstap van Clasie naar Amsterdam zou, gezien zijn verleden bij aartsrivaal Feyenoord, zeer pikant zijn.

