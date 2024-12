Leonne Stentler schrikt van Ajax: ‘Deze actie is niet om aan te gluren!’

Leonne Stentler is niet onder de indruk van de wedstrijd die Ajax zondag afwerkte tegen Sparta. De Amsterdammers traden aan in een nieuwe 3-5-2-formatie, maar trainer Francesco Farioli zag zich in de tweede helft genoodzaakt om meerdere wissels door te voeren en terug te grijpen op 4-3-3. Uiteindelijk won Ajax met 0-2.

Volgens Stentler was Ajax in de eerste helft aanvallend machteloos en na de pauze defensief kwetsbaar. Bovendien lieten de individuele prestaties soms te wensen over. Bij Studio Voetbal belicht Stentler een moment in de 31ste minuut van de wedstrijd. Daniele Rugani speelde de bal door de as van het veld richting Chuba Akpom, die wel enige ruimte had, maar na houterige balcontacten de bal kwijtraakte aan Arno Verschueren. Ze noemt dat moment ‘niet om aan te gluren’.

Stentler krijgt van presentator Gert van ’t Hof de vraag hoe ze aankeek tegen het nieuwe 3-5-2-systeem van Ajax. “Het was niet best”, antwoordt de analist. “Je hebt bij Ajax twee smaken: of je zet het achterin dicht en houdt de nul, of je bent aanvallend wat sterker maar bent ontzettend kwetsbaar. Dat is wat we vandaag hebben gezien. In de eerste helft hielden ze de nul, maar werd er niets gecreëerd en heb je zulke, niet om aan te gluren momenten, waarin Akpom creatief moet zijn en dat niet kan.”

'Farioli heeft toch weer gelijk'

Na de pauze, in en 4-3-3-formatie, werd het volgens de oud-voetbalster lastiger om Sparta tegen te houden. Toch geeft ze de credits aan Farioli voor het behaalde resultaat. “Je ziet dat Sparta gevaarlijker wordt. Er ontstond gevaar dat in de eerste helft nog werd opgevangen door de wingbacks. Als je dan creatievelingen inbrengt met individuele klasse, en zij het rechttrekken, heeft de trainer toch weer gelijk.”

