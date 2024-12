Driessen: ‘Ajax lijkt wel een kleuterspeelzaal, waar gaat dit over?’

Valentijn Driessen is niet gelukkig met de manier waarop Ajax zich presenteert. De Amsterdammers speelden een zeer povere wedstrijd op bezoek bij Sparta Rotterdam (0-2), terwijl het ook qua mentaliteit volgens de journalist nergens op lijkt. Hij vergelijkt de situatie in de Johan Cruijff ArenA dan ook met een ‘experiment’ en een ‘kleuterschool’.

Ajax wist zondagmiddag de laatste wedstrijd voor de winterstop te winnen op bezoek bij Sparta, maar overtuigend was het zeker niet. “Het deed pijn aan je ogen”, begint Driessen over dat duel in een video van De Telegraaf. “Het is de nummer twee tegen de nummer zestien van de Eredivisie, dan verwacht je gewoon Ajax dat vol druk zet met bezetting op de flanken en dat ze korte metten maken met Sparta.”

Dat deden de Amsterdammers niet, zo zag de chef voetbal van de krant. “Het is voorzichtigheid troef, alles vanuit de verdediging. Als de verdediging maar dicht zit.” Dat verbaast Driessen overigens niet. “Het is echt Italiaans. Ze hebben een Italiaanse trainer, dan vraag je er ook om als je die man alle vrijheid geeft”, bekritiseert hij Francesco Farioli. “Het zag er gewoon niet uit, maar je weet wel dat ze zo veel kwaliteit hebben dat ze wel het verschil maken. Maar het heeft niets met Ajax-voetbal te maken.”

Publiek man of the match

Donderdag speelde Ajax in de beker tegen Telstar (2-0), waarbij het publiek werd uitgeroepen tot man of the match. “Dat zegt alles over Ajax”, zegt een gepikeerde Driessen. “Het lijkt wel een groot experiment, het lijkt wel een kleuterspeelzaal. Het publiek man of the match, wat is dit voor onzin? Waar gaat dit over? Het gaat helemaal nergens over. Als dit het niveau is van het betaald voetbal in Nederland, vraag je je af waar je naar zit te kijken. Maar het zal allemaal wel.”

