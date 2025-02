Rafael van der Vaart dringt aan op wissel van speler waar hij normaal gesproken 'heel erg fan' van is

Rafael van der Vaart vindt het tijd worden dat een paar wedstrijden op de bank gaat zitten bij PSV. De middenvelder kwam in de zomer van 2023 over van Bologna en had tijdens zijn eerste seizoen in Eindhoven meteen een groot aandeel in de landstitel, maar is er niet in geslaagd zijn goede vorm door te trekken. Schouten stond dit seizoen een tijdje aan de kant met blessureleed, maar Van der Vaart is niet onder de indruk van wat de Oranje-international sinds zijn rentree laat zien.

Schouten was vorig seizoen de drijvende kracht in het elftal van trainer Peter Bosz. Het maakte niet zoveel uit of de voetballer uit Spijkenisse nou op het middenveld of in de verdediging speelde; hij haalde vrijwel elke wedstrijd wel een dikke voldoende. Dat gold ook voor zijn optredens tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland, waar hij als een van de weinige internationals van het Nederlands elftal constant presteerde. Schouten werd afgelopen zomer dan ook in verband gebracht met een toptransfer, maar bleef bij PSV.

De oud-speler van Excelsior en Bologna kwakkelde in de eerste seizoenshelft echter met zijn fitheid. Zo hield een hamstringblessure hem bijna anderhalve maand aan de kant. Die periode van afwezigheid heeft Schouten zijn vorm natuurlijk geen goed gedaan. Hij is weliswaar al weer een tijdje fit, maar is er vooralsnog niet in geslaagd het hoge niveau van vorig seizoen aan te tikken. Van der Vaart drong zondagavond in het programma Studio Voetbal dan ook aan op een wissel. “Ik vind trouwens wel, ik weet niet hoe jullie hierover denken: iedereen wordt gewisseld, maar ik vind Schouten op dit moment erg slecht spelen. Die mag wel een keertje even twee wedstrijden zitten, want het is tikkie breed, tikkie terug… Ik vind het op dit moment niks, terwijl ik wel echt heel erg fan ben van hem”, zo klonk het.

‘Arrogant PSV’

Van der Vaart heeft sowieso zijn vraagtekens over het spel van PSV de laatste weken. De formatie van Bosz is allesbehalve overtuigend begonnen aan de tweede seizoenshelft. In de Champions League werd er weliswaar gewonnen van Rode Ster Belgrado en Liverpool (beide keren met 3-2) en daarmee een ticket voor de tussenronde veiliggesteld, maar in de Eredivisie gaat het allemaal heel moeizaam. Zo gaf PSV zaterdagavond op bezoek bij NEC in de laatste minuten nog een 1-3 voorsprong uit handen. “Ik vind PSV echt een goed team hebben, maar als je zó dominant bent in Nederland, dan ga je ook een beetje denken dat je écht goed bent. En daar moet je een beetje voor waken”, aldus Van der Vaart.

Volgens de oud-prof van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur neigen de optredens van PSV een beetje naar ‘arrogantie’. “Dat bespeur ik een beetje bij PSV”, zo zei Van der Vaart, die onder meer doelde op de fout van Ryan Flamingo in de aanloop naar de tweede Nijmeegse treffer. Volgens Van der Vaart had de verdediger ervoor moeten kiezen om de bal uit het stadion te schieten, maar in plaats daarvan speelde hij de bal veel te kort terug op zijn doelman Walter Benítez. “Er zit wat in het elftal, het zit niet lekker”, aldus Van der Vaart, volgens wie Luuk de Jong momenteel de enige ‘leider’ is bij PSV. “Hij maakt nog wel het verschil, maar wordt dan gewisseld en daarna valt het als een kaartenhuis in elkaar.”

