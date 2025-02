Kenneth Taylor maakt de winnende, maar Afellay en Van der Vaart wijzen andere 'held' aan bij Ajax

Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart hebben zondagavond in Studio Voetbal de loftrompet gestoken over . De Deense vleugelverdediger maakte in de zomer van 2023 de overstap naar Ajax en beleefde een dramatisch eerste seizoen in Amsterdam, maar kreeg van Francesco Farioli een nieuwe kans en beleefde zondagmiddag in De Klassieker tegen Feyenoord misschien wel zijn absolute hoogtepunt tot nu toe. Gaaei verzorgde met een voorzet op maat de assist voor de winnende treffer van Kenneth Taylor diep in de blessuretijd.

Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat telde in de zomer van 2023 enkele miljoenen euro’s neer voor de komst van Gaaei, die bij Ajax de concurrentiestrijd moest aangaan met Devyne Rensch. De dieptepunten stapelden zich echter op voor zowel Ajax als Gaaei. De Deen verscheen in De Klassieker tegen Feyenoord op 24 september van dat jaar aan de aftrap, maar nadat hij in de aanloop naar zowel de 0-1 als de 0-2 van Santiago Giménez in de fout was gegaan, haalde toenmalig trainer Maurice Steijn hem al na een half uur naar de kant. Een paar maanden werd Gaaei ook door John van ’t Schip al in de eerste helft gewisseld, ditmaal op bezoek bij AZ.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Problemen voor Ajax-speler: ‘Honderd procent de zwaarste tijd uit mijn carrière’

Dit seizoen is echter alles anders. Gaaei beleefde in augustus al een magisch moment in het shirt van Ajax. In de bloedstollende strafschoppenreeks tegen Panathinaikos in de voorronde van de Europa League had hij al een rake pingel op zijn naam en toen Ajax de kans kreeg om het te beslissen, twijfelde Gaaei geen moment. Hij wilde de beslissende strafschop dolgraag nemen en faalde niet. De rechtsback maakte in december ook nog een prachtige goal tegen FC Utrecht en zondagmiddag volgde dus zijn hoofdrol in De Klassieker tegen Feyenoord. “Wát een geweldige voorzet is dit”, zo zei Afellay toen het winnende doelpunt van Taylor in beeld kwam. “Als iemand alle lof verdient en uiteindelijk zeg maar de held van de middag mag worden, dan is hij het wel”, aldus de voormalig profvoetballer van onder meer PSV en FC Barcelona.

Daar sluit Van der Vaart zich bij aan. “Als Ajacied moet ik ook wel zeggen: hij verdient het ook echt. Je kunt je afvragen of hij wel of geen Ajax-speler is, maar hij doet zó zijn best. Die jongen heeft echt een hele slechte start gehad, maar hele goede assists gegeven en ook een paar goede goals gemaakt. Hij groeit er wel in. Deze bal vond ik echt… Ik vond ‘m eigenlijk niet bij hem passen, maar hij gaf ‘m wel”, zo was Van der Vaart complimenteus over de back van Ajax, die er overigens wel een concurrent bij krijgt. De Amsterdammers waren na het vertrek van Rensch naar AS Roma op zoek naar een nieuwe vleugelverdediger en hebben inmiddels zo goed als beet. De 24-jarige Lucas Rosa uit Brazilië kan zowel op links als op rechts uit de voeten en komt, als het goed is, over van Real Valladolid.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez: 'Ondanks zijn gekus heeft hij ontzettend spijt van zijn transfer naar Ajax'

Wout Weghorst heeft grote spijt van zijn transfer naar Ajax, denkt Kenneth Perez.