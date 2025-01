Schouten openhartig over droomclubs: 'Als die komen wil je de stap gewoon maken'

zou het niet erg vinden om de rest van zijn carrière te blijven spelen voor PSV. Wel zijn er een aantal droomclubs waar de 28-jarige middenvelder de regerend landskampioen voor zou verlaten.

Schouten maakte in de zomer van 2023 de overstap naar PSV en is van onschatbare waarde voor de Eindhovenaren. De dertienvoudig Oranje-international zit op zijn plek bij de koploper van de Eredivisie, maar krijgt bij ESPN de vraag voorgeschoteld of hij nog buitenlandse dromen heeft. "Die vraag krijg ik altijd", reageert Schouten. "Het zou raar zijn als ik nu zeg: nee, ik wil voor de rest van mijn leven bij PSV blijven. Ik zit hier heel goed. Dus ik zou dat ook absoluut prima vinden."

"Alleen je hebt altijd een paar droomclubs", geeft Schouten vervolgens toe. "Stel je voor dat die komen, dan wil je die stap gewoon graag maken. Alleen daar is op dit moment geen sprake van. En wat ik zeg: ik zou het helemaal niet erg vinden als ik hier wel heel mijn leven moet blijven.

Schouten weet van vacature bij Manchester City

Afgelopen zomer werd Schouten in verband gebracht met onder meer Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Bij ESPN wordt de middenvelder geconfronteerd met het feit dat de Engelse kampioen Manchester City nog een vacature heeft voor de positie van defensieve middenvelder. "Ja, dat las ik laatst ook", reageert Schouten met een lach. "Ik krijg dat allemaal doorgestuurd natuurlijk als er zo’n artikel over wordt gemaakt. Dat zijn leuke dingen hoor, maar als dat niet ter sprake is, dan blijft het bij met een glimlach zo'n artikel lezen."

