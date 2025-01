'PSV moet proberen om enkelvoudig Oranje-international terug naar Nederland te halen'

Maarten Wijffels vindt dat PSV moet proberen om of terug te halen naar Nederland. Momenteel hebben de Eindhovenaren als eerste doelman, maar de Argentijn beschikt over een aflopend contract. De landskampioen zou er volgens de journalist dan ook goed aan doen om een Nederlander aan te trekken als vervanger van de 31-jarige Benítez.

Vincent Schildkamp gooit bij Voetbalpraat op ESPN de stelling op of PSV alles uit de kast zou moeten halen om te verlengen met Walter Benítez, Olivier Boscagli en Luuk de Jong. Het drietal beschikt over een aflopend contract in Eindhoven. "Alle drie? Zeker niet. Absoluut niet", reageert Wijffels.

"Als Luuk de Jong bereid is om volgend seizoen eventueel ook pinchhitter te zijn, dan moet je hem altijd houden", vervolgt de journalist van het Algemeen Dagblad. "Boscagli, nee. Die zou ik sowieso ververvangen. Hij is wel klaar in Nederland en speelt hier al zolang. Afgelopen zomer wilde hij al weg en op een gegeven moment moet je hem ook een transfer gunnen."

Bizot of Flekken terughalen naar Nederland

Over de keeperskwestie is Wijffels heel duidelijk. "En dan de keeper... Ik zou altijd proberen om Marco Bizot of Mark Flekken terug naar Nederland te halen. Een Nederlandse keeper, dat zou ik altijd doen. Ik denk dat het helemaal niet onmogelijk is voor PSV om Bizot te halen", erkent Wijffels. Enkelvoudig Oranje-international Bizot staat momenteel onder contract bij het Franse Stade Brest, waar hij is uitgegroeid tot een zeer waardevolle kracht.

Tafelgenoot Kenneth Perez is het voor een deel eens met Wijffels. "Benítez is wel een hele stabiele factor voor PSV. Alles valt en staat natuurlijk met wie je eventueel als vervanger kan halen en wat zou Benítez eventueel willen hebben voor een contractverlenging. Ik zou voor alle drie de spelers inderdaad niet alles uit de kast halen om ze te behouden. Al is het natuurlijk wel pijnlijk als er straks spelers transfervrij de deur uitlopen", aldus de Deen.

