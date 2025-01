Van der Gijp vindt slechts één speler van zowel Feyenoord als Ajax goed genoeg voor PSV

PSV is op alle fronten een stuk beter dan Feyenoord en Ajax, zo stelt René van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De voormalig voetballer ziet in zowel De Kuip als de Johan Cruijff ArenA slechts één speler die zou kunnen passen in het elftal van Peter Bosz.

PSV is ook dit seizoen weer veruit de beste in de Eredivisie. Halverwege de competitie hebben de Eindhovenaren een voorsprong van zes punten op nummer twee Ajax, terwijl nummer vier Feyenoord liefst tien punten achterstaat. Dat komt volgens Van der Gijp niet in de laatste plaats door de enorme ontwikkeling van een aantal spelers van PSV. “Je kunt van Peter Bosz zeggen wat je wilt, maar met Ismael Saibari, Malik Tillman, Ricardo Pepi... Die zijn op de transfermarkt wel twintig of dertig miljoen euro meer waard geworden”, stelt de analist.

Dat is volgens Van der Gijp ook waar PSV op draait. “Er wordt altijd wel moeilijk gedaan en dat men bang is dat een Saibari vertrekt, maar die móét juist weg”, is de voormalig buitenspeler duidelijk. Datzelfde geldt volgens hem bij Feyenoord voor Santiago Giménez, Dávid Hancko en Quinten Timber. “Daarna komt er weer een nieuwe Timber, dat is het beleid.”

Toch is het niveau van de genoemde spelers bij PSV een stuk hoger dan die bij Feyenoord, zo denkt Van der Gijp. Als voorbeeld haalt hij de wedstrijd tussen beide ploegen van voor de winterstop aan. “Als je daarna aan Peter Bosz vraagt welke spelers hij van Feyenoord zou willen hebben, dan zegt hij dat hij niemand wil.”

Bosz alleen geïnteresseerd in linksbacks

Na er kort over nagedacht te hebben, komt Van der Gijp daar wel op terug. “Misschien neemt Bosz Hancko, omdat hij matig in zijn linksbacks zit. Niet eens in het centrum. Hancko zou je als enige eruit kunnen pikken en hem als linksback gebruiken.” Overigens heeft Bosz op de linksbackpositie met Mauro Júnior, Matteo Dams en Fredrik Oppegard. Ook Sergiño Dest kan op die positie spelen, maar de Amerikaan kampt nog met een blessure.

Dat is in het verleden echt wel anders geweest, blikt de oud-voetballer terug op zijn tijd bij PSV. “Als je vroeger tegen Feyenoord speelde, dan pikte je zeker vier spelers eruit. En als je tegen Ajax speelde pakte je er ook drie uit, terwijl wij met PSV kampioen werden. Maar nu...” Ook in Amsterdam ziet Van der Gijp maar een speler die PSV beter kan maken. “Alleen Hato waarschijnlijk, weer omdat je slecht in je linksbacks zit. Dat is toch bijzonder? Niemand van Feyenoord of Ajax is een verbetering voor het team van Bosz.”

