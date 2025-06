Brian Priske is 119 dagen na Feyenoord-ontslag weer trainer

Brian Priske gaat na zijn periode bij Feyenoord weer aan de slag als trainer. Sparta Praag, de club die hij trainde voordat hij naar Rotterdam vertrok, heeft hem weer vastgelegd.

Priske volgde afgelopen zomer met goede hoop Arne Slot op bij Feyenoord. De Deen veranderde in korte tijd veel, waaronder het spelsysteem, iets wat uiteindelijk geen goede zet bleek. De Europese resultaten waren goed, maar in de competitie was Feyenoord allesbehalve overtuigend. Nadat Priske al eens net ontsnapt was aan een ontslag, viel op 10 februari dit jaar wél het doek.

Nu keert Priske terug bij de ploeg, waar hij tussen 2022 en 2024 al als trainer actief was. In 2023 werd hij met Sparta Praag kampioen, een jaar later pakte hij zelfs de Tsjechische dubbel. Priske zette zijn goede prestaties niet voort bij Feyenoord, maar Sparta Praag is erg blij dat hij weer op het oude nest zit.

"Ik heet Brian van harte welkom terug", zegt bestuurslid Frantisek Cupr op de clubsite. "Ik ben ervan overtuigd dat hij zal voortbouwen op het succesvolle werk uit het verleden en de spelers weer op het winnende spoor zal zetten." Met Sparta Praag ging het het afgelopen seizoen was minder: een vierde plek in de competitie bleek het hoogst haalbare.

