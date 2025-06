'Feyenoord veegt miljoenenbod van tafel, onderhandelt op geheime locatie verder'

Feyenoord heeft het openingsbod van Brentford op middenvelder van tafel geveegd, zo meldt 1908.nl zaterdagmiddag. De Premier League-club is volgens de site inmiddels naar Nederland afgereisd om op een geheime locatie verder te onderhandelen, waarbij Feyenoord de kans op een akkoord 'haalbaar' en 'realistisch' zou achten.

Milambo zou persoonlijk al rond zijn met de nummer tien van de Premier League, maar Brentford moet er nog wél met Feyenoord uit zien te komen. De Engelse club zou een eerste bod van negentien miljoen euro hebben neergelegd in De Kuip, dat door bonussen met nog eens drie miljoen euro zou kunnen oplopen. Feyenoord heeft dat volgens 1908 inmiddels afgewezen, maar onderhandelt zaterdag op een 'geheime locatie' verder met Brentford. "Brentford, kamp-Milambo en uiteindelijk ook Feyenoord weten dat de deal een haalbare, realistische kaart is", schrijft de site.

LEES OOK: Milambo reageert op Brentford-geruchten: 'Natuurlijk wil ik bij Feyenoord blijven'

Feyenoord ontkent ondertussen 'stellig' dat er een derde bod op Luciano Valente zou zijn neergelegd bij FC Groningen. De Rotterdammers gaan, indien Milambo daadwerkelijk de overstap naar Brentford maakt, wel degelijk een vervanger aantrekken, waarbij Valente één van de kandidaten is. FC Groningen moet echter niet té hoog in de boom gaan zitten: Feyenoord zou 'niet verder willen gaan dan een bepaald bedrag' voor de EK-ganger van Jong Oranje. Argument daarbij is dat voor de nummer 10-positie met de komst van Sem Steijn én de aanwezigheid van spelers als Leo Sauer, Calvin Stengs en Ezequiel Bullaude in principe voldoende alternatieven voorhanden zijn.

LEES OOK: Vink: 'Zijn hele lichaam spreekt Feyenoord, zijn ogen twinkelen als de naam genoemd wordt'

