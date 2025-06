Milambo reageert op Brentford-geruchten: 'Natuurlijk wil ik bij Feyenoord blijven'

wordt na de uitzwaaiwedstrijd van Jong Oranje voor de camera's van ESPN geconfronteerd met de geruchten over een mogelijke transfer van Feyenoord naar Brentford. De middenvelder bezweert dat hijzelf nog niet met de Premier League-club heeft gesproken.

Eerder op de vrijdag bracht 1908.nl naar buiten dat Brentford zich met een openingsbod van 19 miljoen euro gemeld zou hebben in De Kuip. Milambo - over wie eerder beweerd werd dat hij al in Engeland zou zijn geweest om met die club te praten - zegt echter niet bezig te zijn met een transfer. "Ik alles natuurlijk gezien", zegt hij over de transfergeruchten. "Dat is natuurlijk mooi, maar ik heb gewoon een contract bij Feyenoord en we zullen wel zien hoe het loopt."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord troeft PSV en FC Groningen af en is voor elfde keer de beste van de Eredivisie

Op de vraag of hij - formeel dan wel informeel - al met Brentford heeft gesproken antwoordt Milambo: "Nee, niet direct. Ik heb wel een klein beetje gehoord dat ze interesse hadden, maar voor de rest heb ik niets gehoord. Of mijn zaakwaarnemer wel met ze heeft gesproken? Dat zou ik niet weten. Ja, ik mag hopen van wel dat hij dat vertelt als het wel zo is." De interviewer concludeert dat de geruchten 'niet waar' zijn, maar Milambo zegt: "Ik zou het niet weten, misschien hebben ze contact gehad met Feyenoord."

LEES OOK: Romano: Feyenoord verwacht transfer Hancko snel af te ronden

Feyenoord heeft zich ondertussen al versterkt met Sem Steijn en is tevens nog druk doende om ook Luciano Valente naar De Kuip te halen. Gezien de aanwezigheid van onder meer In-beom Hwang, Jakub Moder en Quinten Timber dreigt Milambo dus een flinke concurrentiestrijd te moeten aangaan, als hij in De Kuip zou blijven. Hoe kijkt hij daar zelf tegenaan? "Natuurlijk wil ik bij Feyenoord blijven. Ik denk dat Feyenoord de grootste club in Nederland is, dus er zou niet zomaar een reden zijn om weg te gaan."

'Concurrentie bij Feyenoord is moordend, maar één speler gegarandeerd van een basisplaats'

ESPN-analist Marciano Vink hoort het interview aan en krijgt de vraag of hij Milambo rijp acht voor de Premier League. "Eigenlijk niet", zegt de oud-middenvelder. "Alleen: de concurrentie bij Feyenoord is zometeen moordend, voor iedereen. Timber, Hwang... en dan heb ik het nog niet eens over Moder en Steijn. Niemand is denk ik echt gegarandeerd zeker van een basisplaats denk ik, behalve Timber - als hij fit is. De rest zal gewoon moeten knokken." Daar staat tegenover dat Milambo op zijn leeftijd veel moet spelen, zo stipt de analist aan. "Als je niet het aantal kunt spelen om echt die hardheid en die ontwikkeling te maken voor een volgende stap, dan moet je wel kijken of er een andere mogelijkheid is. Maar ik zie hem het liefst bij Feyenoord blijven", aldus Vink.

Antoni Milambo laat niks los over de vermeende interesse van Brentford. 👀



"Tuurlijk wil ik bij Feyenoord blijven." — ESPN NL (@ESPNnl) June 6, 2025

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Ben Wijnstekers: 'Als Van Persie het niet roept, dan...' 🔗

👉 Steijn viert transfer naar Feyenoord met aankoop van 1,25 miljoen 🔗

👉 ‘Als hij fit is, is hij de beste speler van Feyenoord’ 🔗

👉 Valente nu al diep onder de indruk van mogelijke Feyenoord-ploeggenoot 🔗

👉 7 Nederlanders genomineerd voor Golden Boy Award, 3 Feyenoorders op de lijst 🔗