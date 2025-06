Feyenoord troeft PSV en FC Groningen af en is voor elfde keer de beste van de Eredivisie

De grasmat in De Kuip is ook afgelopen seizoen verkozen tot de beste van de Eredivisie. Dat maakt de spelersvakbond VVCS bekend via de officiële kanalen. Het is alweer de elfde keer dat Feyenoord winnaar is van de veldencompetitie. De Rotterdammers troeven onder meer PSV en FC Groningen af, die ook een goede beoordeling voor het veld kregen.

De verkiezing wordt georganiseerd door spelersvakbond VVCS. Na elke speelronde sturen de aanvoerders van alle uitspelende clubs hun cijfer voor de grasmat, tussen de 1 en 5, door naar voorzitter Evgeniy Levchenko, zo valt te lezen op de site van de VVCS. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welk veld het best werd beoordeeld, en dat blijkt niet voor het eerst die in De Kuip te zijn.

"De VVCS feliciteert Feyenoord opnieuw met een grasmat van topniveau. Vorig jaar vierde Feyenoord haar jubileumjaar en dit jaar wordt de grasmat van De Kuip door de aanvoerders van de Eredivisie voor de elfde maal uitgeroepen tot de allerbeste", klinkt het. Feyenoord scoort een gemiddelde van 4,47 en troeft daarmee naaste belager PSV (4,29) nipt af. FC Groningen, dat afgelopen seizoen zijn rentree maakte in de Eredivisie, maakt het podium compleet.

De grasmat van Fortuna Sittard wordt als slechtste beoordeeld door de achttien aanvoerders van de Eredivisie. De Limburgers krijgen een waardering van 2,47. Er is dit seizoen veel te doen geweest over het veld in het Fortuna Sittard Stadion. Zo schrok Ajax-trainer Francesco Farioli begin februari voorafgaand aan het onderlinge duel van de staat van het veld. Na afloop liet Fortuna-trainer Danny Buijs zich ook kritisch uit over de grasmat.

# Club Beoordeling 1 Feyenoord 4,47 2 PSV 4,29 3 FC Groningen 4,06 4 FC Twente 4 5 Ajax 3,88 - Sparta Rotterdam 3,88 7 RKC Waalwijk 3,82 8 SC Heerenveen 3,71 9 N.E.C. 3,59 10 FC Utrecht 3,53 11 AZ 3,41 12 Go Ahead Eagles 3,35 13 Heracles Almelo 3,29 14 PEC Zwolle 3,24 - Almere City 3,24 16 Willem II 3,06 17 NAC Breda 2,94 18 Fortuna Sittard 2,47

