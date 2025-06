Brentford meldt zich met flinke zak geld bij Feyenoord: openingsbod van 19 miljoen euro

Brentford heeft zich officieel gemeld bij Feyenoord voor . Dat meldt 1908.nl vrijdagmiddag. De pas twintigjarige middenvelder kan de overstap maken naar de Premier League-club en daarbij liefst vierenhalf keer zoveel verdienen als hij nu in Rotterdam doet.

De geruchten rondom Brentford en Milambo spelen al een tijdje. Milambo (20) De middenvelder reisde vorige maand al af naar Engeland en zou ook persoonlijk al rond zijn met Brentford. Die club zal er echter nog wel uit moeten zien te komen met Feyenoord, dat bij monde van directeur Dennis te Kloese al liet weten dat de middenvelder niet voor een appel en een ei op te pikken is: "Wij gaan niet ons grootste talent voor zestien miljoen weggeven", aldus Te Kloese in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"De Engelsen hebben een openingsbod van ongeveer 19 miljoen euro naar binnen gegooid bij Feyenoord", klinkt het bij het doorgaans betrouwbare medium. Middels bonussen kan dit bedrag nog oplopen 22 miljoen euro. Daarmee is het spel op de wagen voor Milambo, al is de verwachting dat het openingsbod van Brentford van tafel zal worden geveegd door directeur Dennis te Kloese.

1908.nl stelt wel dat Brentford en Milambo en zijn management verwachten dat de onderhandelingen tussen de beide clubs tot een akkoord zullen gaan leiden. Als het aan Milambo zelf ligt, dan maakt hij op zeer korte termijn de overstap naar de Premier League. Daarvoor zal nog wel flink wat moeten gebeuren. "Feyenoord aast op een totaalpakket van 25 miljoen euro voor het zelf opgeleide talent", valt er te lezen.

Milambo maakte op 12 augustus 2021 in de voorronde van de UEFA Conference League op zestienjarige leeftijd zijn debuut voor Feyenoord tegen Luzern. In de 76ste minuut kwam hij als invaller binnen de lijnen, waarmee hij de jongste invaller ooit van de Rotterdamse club werd. In totaal speelde Milambo zestig wedstrijden in het shirt van Feyenoord, waarin hij goed was voor acht doelpunten en negen assists. De rechtspoot heeft nog een contract tot medio 2027 in Rotterdam.