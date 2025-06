Ruime zege Jong Oranje in uitzwaaiwedstrijd vertelt niet het hele verhaal

Jong Oranje heeft in de de uitzwaaiwedstrijd voor het Europees Kampioenschap Onder 21 een 3-0 zege geboekt op de leeftijdsgenoten van Ivoorkust. Bondscoach Michael Reiziger zal echter niet tevreden zijn met de vele kansen die zijn elftal weggaf in de Euroborg in Groningen.

Reiziger kon in de uitzwaaiwedstrijd nog niet beschikken over Jorrel Hato, die pas na de WK-kwalificatieduels van het 'grote' Oranje aansluit bij de EK-selectie. Bij absentie van de Ajacied was Bjorn Meijer (Club Brugge) de linksback van dienst. Verder koos Reiziger voor onder meer Neraysho Kasanwirjo, Youri Regeer en Noah Ohio in zijn basiselftal. Luciano Valente en Thom van Bergen, die een 'thuiswedstrijd' speelden, bleven derhalve op de bank.

Artikel gaat verder onder video

Jong Oranje ontsnapte in de openingsminuten tot twee keer toe aan een vroege achterstand. Al na vijftien seconden rolde een pass van doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro via een instormende aanvaller maar nét langs de 'goede' kant van de paal. Drie minuten later kreeg Ivoorkust wéér een enorme kans op de openingstreffer. Na een fraaie dribbel raakte Traoré - buiten bereik van Owusu-Oduro - de onderkant van de lat, waarna de bal terug het veld in stuiterde. Na tien minuten werd de ban dan tóch gebroken, maar dan door Nederland. Devyne Rensch werd in de vijandelijke zestien vrijgespeeld door Million Manhoef en verschalkte de uitkomende keeper vanuit een lastige hoek met een boogballetje dat keurig binnenviel bij de tweede paal: 1-0. Ivoorkust bleef daarna - geholpen door meerdere slordigheden aan Nederlandse zijde - kansen krijgen, maar vlak voor rust schoot Manhoef met een laag schot de 2-0 tegen de touwen, waarmee de ruststand direct was bereikt.

Reiziger wisselde in de rust nagenoeg zijn complete elftal, alleen Ezechiel Banzuzi en Kasanwirjo mochten blijven staan. Het Groningse publiek kreeg zo toch waar het op hoopte, de entree van lokale helden Valente en Van Bergen. Ook de veelbesproken AZ-verdediger Wouter Goes, Feyenoorder Antoni Milambo voor wie Brentford zich vrijdag officieel gemeld zou hebben en vermeend Ajax-target Robin Roefs kwamen binnen de lijnen. Valente had tien minuten na rust een splijtende dieptepass op Ernest Poku in huis, maar de AZ-aanvaller schoot maar net voorlangs. Valente kreeg het publiek een kwartier voor tijd alsnog op de banken. Uit een gelukkige rebound tekende het Feyenoord-target voor de 3-0.

Devyne Rensch stift de bal over de keeper en zet Jong Oranje op 1-0! 💫#NEDIVO — ESPN NL (@ESPNnl) June 6, 2025 〽️ Million Manhoef knalt raak in de korte hoek 💥#NEDIVO — ESPN NL (@ESPNnl) June 6, 2025

