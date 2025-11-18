Jong Oranje lijdt pijnlijke nederlaag: EK 2027 weer stukje verder weg

Jong Oranje heeft dinsdagavond een kostbare nederlaag geleden in de kwalificatiereeks voor het EK 2027. De ploeg van Michael Reiziger ging met 3-1 onderuit bij de leeftijdsgenoten van Israël. Daardoor staat Oranje op dit moment vierde in de poule en moet het alle zeilen bijzetten om zich nog te kwalificeren.

Nederland begon met vier wijzigingen aan het EK-kwalificatieduel met Jong Israël. Doelman Bernt Klaverboer debuteerde onder de lat voor Nederland. Tom de Graaff kreeg afgelopen vrijdag een rode kaart, waardoor hij geschorst was. Ook Elijah Dijkstra begon in de basis (ten koste van Marvin Young) en Rav van den Berg keerde centraal achterin ook terug. Thijmen Blokzijl begon daardoor op de bank. Door de terugkeer van Thom van Bergen, voor Devin Haen, begon er wel een speler van FC Groningen in de basis. Met de wissels begon Nederland goed aan de wedstrijd en Kees Smit testte al snel de doelman.

Niet veel later viel de openingstreffer voor Jong Oranje. Jayden Addai trok naar binnen en schoot op fraaie wijze raak: 1-0. Ezechiel Banzuzi hoopte vervolgens de score te verdubbelen, maar kopte over. Vervolgens kabbelde het duel rustig voort zonder echte kansen voor beide landen. Desondanks kwam Jong Israël na ruim een halfuur op gelijke hoogte. Mohamad Abu Rumi kon vrij aannemen in de zestien meter en liet Klaverboer kansloos: 1-1. In het restant van de eerste helft leek de ploeg van Michael Reiziger vooral tegen zichzelf te spelen, waardoor Israël in de blessuretijd van de eerste helft zelfs nog op voorsprong kwam.

Na rust probeerde Jong Oranje de grip op het duel te herpakken, maar het spel bleef wisselvallig. Met de inbreng van Ouaissa, Blokzijl en Haen kwam er wel nieuwe energie in de ploeg, maar de scherpte voorin ontbrak. Mats Rots was nog het dichtst bij een treffer met een harde knal op de onderkant van de lat, terwijl Addai even later het zijnet vond. Rots had het vizier daarna niet op scherp staan in een kansrijke rebound, nadat een schot van Banzuzi werd gekeerd. Niet veel later viel de 3-1 alsnog: van dichtbij tikte Yanai Distelfeld binnen. Smit liet een kans op de aansluitingstreffer onbenut in de blessuretijd.