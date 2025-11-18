Teruglezen: zo verloor Jong Oranje van Israël

Jong Oranje speelt dinsdagavond tegen de leeftijdsgenoten van Israël. De EK-kwalificatiewedstrijd begint om 19.30 uur in Hongarije, waar Israël alle 'thuiswedstrijden' afwerkt. De wedstrijd is van minuut tot minuut te volgen in onderstaand liveblog.

Jong Oranje won vrijdag van Slovenië (2-0) en boekte daarmee de eerste zege in de kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger heeft vijf punten na drie wedstrijden en moet aan de bak om het EK te bereiken. In september eindigde het eerste duel tussen Oranje en Israël nog in 2-2 in Venlo.

Opstelling Jong Oranje: Klaverboer; Dijkstra, Van den Berg, Goes, Rots; Banzuzi, Smit, Zechiël; Addai, Van Bergen, Poku.