Teruglezen: zo verloor Jong Oranje van Israël

Devin Haen, Jayden Addai, Kees Smit, Ezechiel Banzuzi en Mats Rots bij Jong Oranje
Foto: © Imago
1 reactie
Redactie FCUpdate
18 november 2025, 19:00   Bijgewerkt: 19 november 2025, 08:37

Jong Oranje speelt dinsdagavond tegen de leeftijdsgenoten van Israël. De EK-kwalificatiewedstrijd begint om 19.30 uur in Hongarije, waar Israël alle 'thuiswedstrijden' afwerkt. De wedstrijd is van minuut tot minuut te volgen in onderstaand liveblog.

Jong Oranje won vrijdag van Slovenië (2-0) en boekte daarmee de eerste zege in de kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger heeft vijf punten na drie wedstrijden en moet aan de bak om het EK te bereiken. In september eindigde het eerste duel tussen Oranje en Israël nog in 2-2 in Venlo.

Opstelling Jong Oranje: Klaverboer; Dijkstra, Van den Berg, Goes, Rots; Banzuzi, Smit, Zechiël; Addai, Van Bergen, Poku.

Lees ook:
Jong Oranje-speler Gjivai Zechiel

Jong Oranje lijdt pijnlijke nederlaag: EK 2027 weer stukje verder weg

  • Gisteren, 21:24
Jong Oranje-speler Wouter Goes

Goes door het stof na rode kaart De Graaff bij Jong Oranje

  • za 15 november, 15:21
Jong Oranje viert de 1-0 tegen SLovenië

Teruglezen: zo was Jong Oranje met tien man tóch te sterk voor Slovenië

  • vr 14 november, 20:25
