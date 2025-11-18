is dinsdagavond het slachtoffer geworden van een venijnige overtreding. In de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Jong Israël en Jong Oranje werd de verdediger op grove wijze neergehaald door Muhammad Abu Rumi, die wegkwam met een gele kaart.

Zes minuten voor de pauze zette Abu Rumi de tackle in bij de zijlijn. Op dat moment stond het 1-1; het Israëlische doelpunt was door diezelfde aanvaller gemaakt. “Abu Rumi komt er als een bezetene in”, merkte commentator Teun de Boer van ESPN op. “Misschien nog iets te veel adrenaline van zijn doelpunt. De scheidsrechter heeft er geen twijfel over dat dit geel moet zijn.”

Artikel gaat verder onder video

Toch had ook een rode kaart niet misstaan. “Het is wel echt een heel vervelende hoor, met die linker. Geen enkele kans om de bal te spelen, het is roekeloos. Het woord ‘dom’ gebruiken is niet zo mooi altijd, want niemand is dom. Maar deze overtreding was op z’n minst níét slim. Totaal overbodig. Met rechts proberen die bal te raken en met links vol aan de achterkant Goes raken. Hij krijgt terecht op zijn falie van een aantal Jong Oranje-spelers.”

Abu Rumi mocht dus blijven staan en verrichtte even later het voorbereidend werk bij de 2-1. Met een kapbeweging in het strafschopgebied stuurde hij Mats Rots het bos in, waarna Ran Binyamin kon binnenschieten.