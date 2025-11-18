Live voetbal

Wouter Goes slachtoffer van schandalige tackle van Muhammad Abu Rumi

Jong Oranje-speler Wouter Goes
Foto: © Imago
18 november 2025, 20:28   Bijgewerkt: 20:36

Wouter Goes is dinsdagavond het slachtoffer geworden van een venijnige overtreding. In de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Jong Israël en Jong Oranje werd de verdediger op grove wijze neergehaald door Muhammad Abu Rumi, die wegkwam met een gele kaart.

Zes minuten voor de pauze zette Abu Rumi de tackle in bij de zijlijn. Op dat moment stond het 1-1; het Israëlische doelpunt was door diezelfde aanvaller gemaakt. “Abu Rumi komt er als een bezetene in”, merkte commentator Teun de Boer van ESPN op. “Misschien nog iets te veel adrenaline van zijn doelpunt. De scheidsrechter heeft er geen twijfel over dat dit geel moet zijn.”

Toch had ook een rode kaart niet misstaan. “Het is wel echt een heel vervelende hoor, met die linker. Geen enkele kans om de bal te spelen, het is roekeloos. Het woord ‘dom’ gebruiken is niet zo mooi altijd, want niemand is dom. Maar deze overtreding was op z’n minst níét slim. Totaal overbodig. Met rechts proberen die bal te raken en met links vol aan de achterkant Goes raken. Hij krijgt terecht op zijn falie van een aantal Jong Oranje-spelers.”

Abu Rumi mocht dus blijven staan en verrichtte even later het voorbereidend werk bij de 2-1. Met een kapbeweging in het strafschopgebied stuurde hij Mats Rots het bos in, waarna Ran Binyamin kon binnenschieten.

Een overtreding van Muhammad Abu Rumi op Wouter Goes bij Jong Israël - Jong Oranje
© ESPN
Docker
39 Reacties
2 Dagen lid
76 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 19
    + 1
avatar

Ik heb met Goes geen medelijden.

divano
130 Reacties
1.150 Dagen lid
927 Likes
divano
Link gekopieerd!
  • 14
    + 1
avatar

jammer, niet hard genoeg hij kon nog lopen, eindelijk komt dit irritante ventje een vent met ballen tegen door zijn achterbakse geniepige gedrag, hoopte dat ie dit seizoen er geheel uit lag, helaas

bvda
5 Reacties
294 Dagen lid
80 Likes
bvda
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@divano Kijk. Die Goes is irritant maar dat wil niet zeggen dat dit ineens gerechtvaardigd word.

Klantenservice
1.658 Reacties
956 Dagen lid
18.246 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@divano Ik ben ook geen fan van Goes. Vind ook dat hij, met behulp van de VAR, echt harder aangepakt mag worden. En als Goes uitdeelt, is het logisch dat hij het ook terugkrijgt. Maar hopen dat iemand zo hard geschopt wordt dat hij niet meer kan lopen en er een heel seizoen uit ligt gaat wel echt heel erg ver. Dan wensen je iemand namelijk letsel toe. Dat is niet oké.

Cobus Robijn
59 Reacties
907 Dagen lid
126 Likes
Cobus Robijn
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@divano laat dat goedkope bier van de Aldi nou eens staan man. Drink water, veel beter voor je.

Martine
155 Reacties
286 Dagen lid
476 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 13
    + 1
avatar

Je hebt zieke mensen en nog ziekere De bewijzen staan hierboven @Docker en @divano

VARcheck
93 Reacties
145 Dagen lid
42 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Sterkte Wouter!

gerard47
1 Reactie
0 Dagen lid
1 Like
gerard47
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dockter en divano,zijn jullie al onder behandeling bij de G.G.Z jullie sporen niet.

De kikker
234 Reacties
951 Dagen lid
328 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gewoon terug tackelen Goes!

Joost55
68 Reacties
1.040 Dagen lid
196 Likes
Joost55
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Wat zal er aan vooraf zijn gegaan? Gniepen, knijpen, duwen spugen? Ja vroeg of laat loop je het op. Meneer Goes doet alles om een speler uit de wedstrijd te krijgen als de scheidsrechter niet kijkt. Ja en soms gaan de stoppen dan door bij een speler. Dus ja wat je zaait zal je oogsten.

Jane56
2 Reacties
833 Dagen lid
1 Like
Jane56
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Joost55 wat heb je gezien? Niets! Wat een ontzettend achterlijke opmerking is dit!

Docker
39 Reacties
2 Dagen lid
76 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

@Joost55: eerlijk is eerlijk, ik heb geen idee of er wat aan vooraf is gegaan deze keer, maar 1 ding staat als een paal boven water: Goes misdraagt zich regelmatig in het veld met duwen, trekken, tegenstanders knijpen etc, en hij wordt daar door scheidsrechters nauwelijks voor aangepakt. Ik vind het totaal niet door de beugel kunnen wat hij doet, en ik kan me voorstellen dat hij dan eens een keer een tegenstander heeft die dan eigen rechter gaat spelen. Ik vind het het logische gevolg van het falen van scheidsrechters en var. Nogmaals, wat dit geval betreft weet ik niet of hij zelf wat gedaan heeft. Maar een wraakactie kun je verwachten als je je zo gedraagt en er geen hulp wordt geboden van de wedstrijdleiding (wat wel zou moeten). De andere kant van het verhaal is dat je niet iemand het ziekenhuis in hoeft te schoppen, dat gaat ook weer te ver. Maar het gedrag van Goes is de aanleiding en dat moet aangepakt worden.

Joost55
68 Reacties
1.040 Dagen lid
196 Likes
Joost55
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Jane56 Deze idioot staat bekend om zijn achterlijke gedrag. Heeft er constant een camera op hem gestaan? Nee dus het gaat niet om wat er te zien was maar om wat er niet door een scheidsrechter of var gezien is. Ze zouden eens een hele wedstrijd een camera op hem moeten zetten ook als er geen bal in zijn buurt is pas daarna kan je zeggen dat hij niets gedaan heeft. Het is een misselijk makend mannetje!

Cobus Robijn
59 Reacties
907 Dagen lid
126 Likes
Cobus Robijn
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die Israëlische coach stond negentig minuten als een krankzinnige te schreeuwen en gillen langs de lijn. Op een gegeven moment moest ik het geluid van de tv uit zetten, de overwinning werd gevierd alsof de wereldbeker gewonnen was. Israël speelde met elf tienkampers, ze waren allemaal fit, maar voetballend was het matig. Deze Israëlische lichting eindigd ergens niet in een topcompetitie.

Pluisje
16 Reacties
385 Dagen lid
110 Likes
Pluisje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

KARMA noemt men dat.we gaan toch zeker geen medelijden krijgen met dat wijf,die knijpt als een vrouw Krast als een vrouw. Zal wel niet hard genoeg zijn geweest.

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
12
0
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Meer info

