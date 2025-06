Feyenoord zorgt voor onbegrip met wegsturen topscorer

speelde in het verleden een seizoen in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar de topscorer van de Championship werd na een seizoen weggestuurd. Dit zorgde voor onbegrip bij de spits, die graag langer in Rotterdam was gebleven.

Piroe maakte in de zomer van 2013 als jeugdspeler op dertienjarige leeftijd de overstap van NEC naar Feyenoord. Uiteindelijk bleef zijn tijd in Rotterdam maar beperkt tot een seizoen en vertrok hij in 2014 naar PSV. Dat hij weg moest bij Feyenoord, had een bijzondere oorzaak, zo vertelt Piroe bij Matchday van de hiphopformatie Broederliefde.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: NAC zet in op Feyenoord-talent, Van Persie gaat voor verhuur liggen

“Mijn ouders vonden het belangrijk dat ik het goed deed op school. Toen hadden we aangevraagd of ik naar een andere school mocht”, legt de spits van Leeds United uit. “Dat kon eerst wel en daarna niet.” Piroe werd afgelopen seizoen met negentien treffers topscorer van de Championship en wist ook in zijn jaar bij Feyenoord het net eenvoudig te vinden. “Toen was het verhaal Feyenoord helaas afgelopen. Ik begreep het niet. Ik maakte dat seizoen iets van 45 goals ofzo.”

LEES OOK: 'Feyenoord-middenvelder Zechiël hakt knoop door en gaat komend seizoen Europa in'

Via PSV naar Premier League

Na zijn jaar bij Feyenoord vertrok Piroe naar PSV, waar hij uiteindelijk tot veertien wedstrijden in het eerste elftal kwam. Daarin was hij drie keer trefzeker. In de zomer van 2021 vertrok Piroe naar Swansea City, dat hem twee jaar later aan Leeds United sleet. Met Leeds werd de spits afgelopen seizoen kampioen in de Championship, waardoor hij komend seizoen in de Premier League speelt.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Milambo reageert op Brentford-geruchten 🔗

👉 Feyenoord O21 laat Jong Sparta zweten, maar kan promotie vergeten 🔗

👉 Feyenoord-speler valt teamgenoot aan en vertrekt per direct 🔗

👉 'Voormalig Ajax-spelers én Feyenoord-target slachtoffer grote schoonmaak Graham Potter' 🔗

👉 Feyenoord troeft PSV en FC Groningen af en is voor elfde keer de beste van de Eredivisie 🔗