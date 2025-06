Feyenoord-speler valt teamgenoot aan en vertrekt per direct

Amir Rais staat niet langer bij Feyenoord onder contract. De Rotterdamse club heeft afscheid genomen van de aanvallende middenvelder, nadat hij naar verluidt een teamgenoot van Onder-21 heeft aangevallen.

Rais, twintig jaar, maakte sinds 2020 deel uit van de jeugdopleiding van Feyenoord. Het afgelopen seizoen speelde hij zijn wedstrijden voor Feyenoord Onder-21. In maart trainde hij zelfs mee met de hoofdmacht van hoofdtrainer Robin van Persie, maar de afgelopen weken verdween hij van de radar.

Het doorgaans goed ingevoerde account Feyenoord Youth Watcher meldde zaterdagavond op Bluesky dat Rais Feyenoord ‘enige tijd geleden per direct heeft verlaten na een intern conflict’. Voetbalzone meldt zondag dat de middenvelder ‘een teamgenoot van Onder 21 heeft aangevallen’.

Rais was bij Feyenoord in het bezit van een aflopend contract. Transferjournalist Mounir Boualin meldde kort vóór het conflict dat Rais uiteindelijk de kop heeft gekost, nog dat Feyenoord de intentie had om het aflopende contract van Rais te verlengen. “De Rotterdammers zijn tevreden over de ontwikkelingen van de 20-jarige aanvallende middenvelder en zien hem graag in Rotterdam blijven”, schreef Boualin begin maart op X.

